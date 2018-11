Superbike – Test di Jerez de la Frontera - Bautista e Davies protagonisti : Il team Aruba.it Racing – Ducati in pista al completo a Jerez: Bautista e Davies rispettivamente 2º e 3º nella prima giornata di Test Dopo aver portato in pista con riscontri positivi la Panigale V4 R per la prima volta ad Aragon (Spagna) con Chaz Davies, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in pista a Jerez de la Frontera (Spagna) al gran completo con Alvaro Bautista, al suo debutto assoluto in WorldSBK, ad affiancare ...

Superbike : Rea primo nei test di Jerez : Jerez - Jonathan Rea ha dominato i test della Superbike di oggi sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota della Kawasaki ha girato in 1'39".657. Dietro di lui la coppia della Ducati con Alvaro ...

Superbike : il ritorno di Marco Melandri in sella alla Yamaha nel primo giorno di test a Jerez : Il giorno di Marco Melandri a Jerez de la Frontera (Spagna). Il ravennate appiedato dalla Ducati nel Mondiale Superbike è stato lungamente senza una sella poi l’offerta del Team GRT Yamaha gli ha concesso una chance per il Mondiale 2019 su una moto che il centauro italiano aveva già guidato nel 2011, giungendo secondo nel campionato e in lizza per il titolo, poi vinto dallo spagnolo Carlos Checa in sella alla Ducati 1098R. Sulla YZF-R1 ...

Superbike - Aruba Racing : i test ad Aragon condizionati dal maltempo : Il maltempo conclude in anticipo i test del team Aruba.it Racing – Ducati ad Aragon, prossima fermata Jerez Dopo aver portato in pista con riscontri positivi la Panigale V4 R per la prima volta ieri, il team Aruba.it Racing – Ducati ha chiuso in anticipo il proprio programma di prove ad Aragon (Spagna) a causa del maltempo. La forte pioggia caduta sul tracciato alle porte di Alcañiz nel corso dell’intera giornata ha infatti ...

Superbike - Rea subito primo nei test : Ha messo a segno 67 giri, concentrandosi sul set-up della moto campione del mondo. DUCATI E YAMAHA Chaz Davies ha invece compiuto i primi passi con la Ducati Panigale V4 R. Nel complesso ha ...

Superbike - Rea parte forte nei test : ROMA - Jonathan Rea ha chiuso con il miglior tempo il primo giorno di test invernali della Superbike. Ad Aragon, dove non sono stati registrati tempi ufficiali, il campione del mondo ha debuttato con ...