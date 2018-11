Superbike | il ritorno di Marco Melandri in sella alla Yamaha nel primo giorno di test a

oasport

(Di lunedì 26 novembre 2018) Ildia Jerez de la Frontera (Spagna). Il ravennate appiedato dDucati nel Mondialeè stato lungamente senza unapoi l’offerta del Team GRTgli ha concesso una chance per il Mondiale 2019 su una moto che il centauro italiano aveva già guidato nel 2011, giungendo secondo nel campionato e in lizza per il titolo, poi vinto dallo spagnolo Carlos Checa inDucati 1098R.Sulla YZF-R1vuole ritrovare se stesso e soprattutto comprendere se è ancora in grado di lottare con costanza per le posizioni di vertice. L’esperienza a Borgo Panigale ha lasciato tanta amarezza, per come il rapporto è stato chiuso. L’occasione sulla moto nipponica cade a fagiolo per il romagnolo. Aspettarsi dei tempi significativi è prematuro, tuttavia suscita curiosità verificare l’adattamento del campione del mondo della classe ...