Street Fighter V | da domani sarà disponibile il costume classico di M Bison

Resident Evil arriva in Street Fighter V - nuovi costumi per Cammy - Kolin e Urien : Street Fighter V Arcade Edition accoglierà la settimana prossima nuovi costumi provenienti direttamente dalla serie di Resident Evil. I fan non stanno più nella pelle per l’uscita di Resident Evil 2, il remake che arriverà a fine gennaio e che promette un vero survival horror con una grafica rinnovata. Nell’attesa Capcom ha annunciato che pubblicherà a breve un pack speciale di skin a tema Resident Evil per Street Fighter V. Cammy diventerà ...

eSports - Mondiali di Street Fighter V : un italiano vola a Parigi! Pronti a fare il tifo per Geecko : Il Red Bull Kumite, un evento di fama internazionale, metterà in scena l’ultima fase dei Mondiali di Street Fighter V. L’intero weekend, che comprende il 10 e l’11 novembre, verrà organizzato all’interno della Salle Wagram di Parigi, e vedrà i migliori sedici giocatori al mondo affrontarsi in scontri fino all’ultimo sangue virtuale! Tra di loro, anche un italiano fa la sua prima apparizione nella scena competitiva degli eSport. Sarà Geecko, ...

Power Rangers e Street Fighter insieme in un nuovo corto : Per quanto improbabile potesse sembrare, il progetto di un crossover fra la saga seriale dei Power Rangers e i personaggi del videogioco cult Street Fighter era molto atteso dai fan. Fra l’8 e il 9 ottobre, finalmente, è stato pubblicato online il corto live action che li vede combattere assieme le forze del male. Come si vede nel video disponibile qui sopra, infatti, le due saghe si sono unite in uno stesso universo. Nel corto, intitolato ...

Il diritti di 64 titoli Acclaim - tra cui il gioco tratto da Street Fighter : The Movie - sono stati acquistati : Avete presente Acclaim Entertainment? Era un publisher di videogiochi che purtroppo nel 2004 fallì e dovette chiudere.Ebbene, oggi è giunta notizia che una società canadese nota come Liquid Media ha acquistato un'ingente quantità di diritti di giochi appartenuti proprio ad Acclaim Entertainment. per la precisione Liquid Media, la società canadese in questione, ha acquistato i diritti di ben 64 giochi da un'altra società, Throwback Entertainment, ...

Svelata Stagione 4 di Street Fighter V con 6 nuovi lottatori? Cosa ha scoperto un dataminer : Grandi novità potrebbero arrivare per gli appassionati di Street Fighter V. Il dataminer X-Kira ha effettuato un’attenta analisi al codice sorgente dell'ultimo aggiornamento di Street Fighter V per scoprire un qualCosa di ancora inedito. Tra queste ha già reso noto la presenza di sei stringhe che dovrebbero essere dedicate ad altrettanti lottatori che potrebbero fare il loro ingresso nel gioco già nel corso dei prossimi mesi. La Stagione 4 ...

Street Fighter 5 avrà una quarta stagione? : Street Fighter V dopo il lancio ha ricevuto una serie di contenuti interessanti l'ultimo dei quali è una terza stagione che ha introdotto sei nuovi combattenti, alcune modifiche al bilanciamento e il lancio retail di Street Fighter V: Arcade Edition.Ebbene, come riporta Comicbook, sembrerebbe che Capcom non si voglia fermare qua, sarebbe infatti in programma una quarta stagione di contenuti per Street Fighter V.Potrebbero essere introdotti i ...