Spyro Reignited Trilogy in testa nella classifica software italiana

Scandalosa assenza in Spyro Reignited Trilogy : perché mancano i sottotitoli? : Activision non ha alcuna intenzione di inserire i sottotitoli nelle scene di intermezzo di Spyro: Reignited Trilogy. Le sequenze filmate infatti non prevedono i sottotitoli e questa rappresenta un problema per i giocatori che hanno delle difficoltà con l’udito. La presenza dei sottotitoli nelle sequenze filmate di un gioco è sempre stata una delle caratteristiche primarie in grado di renderlo più accessibile. Per questo motivo il sito ...

Spyro Reignited Trilogy : la community si lamenta della mancanza dei sottotitoli : Spyro Reignited Trilogy si sta comportando molto bene a livello di vendite, tuttavia gli utenti si stanno lamentando a causa dell'assenza dei sottotitoli nei filmati relativi alla storia.Come riporta VG247, Activision non sembra avere molta fretta di accontentare i fan ed ha risposto alla community tramite un recente comunicato:"Quando Toys For Bob ha iniziato a sviluppare una stupenda collection, ci sono state alcune decisioni da prendere. Il ...

Spyro Reignited Trilogy : un interessante confronto con la trilogia originale : Se siete appassionati delle avventure di Spyro, saprete sicuramente dell'uscita di Spyro Reignited Trilogy su PS4 e Xbox One, un remake di tutti e tre i capitoli originali che hanno fatto la storia di PS1 e con cui molti di noi hanno passato l'infanzia.Ebbene i ragazzi di Digital Foundry hanno messo alla prova la bontà del lavoro svolto da Toys for Bob e Activision, comparando Toys for Bob e Activision con la trilogia originale.Nel video di ...

Le versioni PS4 e PS4 Pro di Spyro Reignited Trilogy non supportano l'HDR : Spyro è finalmente tornato sui nostri schermi su console di generazione attuale come parte della trilogia Spyro Reignited. Portando le tre avventure originali del drago viola su Xbox One e PS4 in un unico pacchetto, i giocatori faranno di tutto per salvare il mondo del drago. Naturalmente, se avete una PS4 Pro, potreste chiedervi se la potenza extra del sistema è utilizzata. Innanzitutto, come riporta Twinfinite, Spyro in 1080p è uno spettacolo ...

Spyro Reignited TRILOGY : Tutti i trucchi Xbox One e PS4 : SPYRO REIGNITED TRILOGY è finalmente disponibile su Xbox One e PS4, quest’oggi vogliamo condividere con voi Tutti i trucchi per la trilogia del draghetto viola di Activision, con i quali potete ottenere vite infinite ed altro ancora. Tutti i trucchi di SPYRO REIGNITED TRILOGY trucchi Xbox One 99 vite: RT, LT, RT, LT, Su, Su, Su, Su, B Testa grossa: Su, Su, Su, Su, R1, R1, R1, R1, Cerchio SPYRO 2D: Sinistra, Destra, ...

In Spyro : Reignited Trilogy ritornano i codici : Con Spyro: Reignited Trilogy, assieme alla trilogia originale del celebre draghetto viola, tornano anche i codici, trucchi che consistono in una sequenza di tasti da premere per attivare chissà quale comando.Quasi onnipresenti nei titoli del passato, col progredire delle ere videoludiche sono via via spariti, ma in Spyro: Reignited Trilogy potremo tornare a farne uso, dando quel tocco in più al gameplay.Sebbene non tutti siano utilizzabili, ...

Il drone di Spyro consegna una copia della Reignited Trilogy a Snoop Dogg : Il drone sputa fuoco di Spyro ha consegnato una copia di Spyro Reignited Trilogy a Snoop Dogg!Per essere onesti, il tutto era in lavorazione da un po 'di tempo e ciò che ne è risultato è stata una bizzarra scena in cui Snoop dona una collana con catena d'oro al drone Spyro, che chiama il suo "nipote". Come ricorda Dualshockers, prima di oggi, Snoop Dogg è stato stranamente presente attraverso la storia recente dei videogiochi moderni, in ...

Spyro Reignited Trilogy - recensione : Giunti quasi al termine di questa generazione videoludica, una cosa è chiara: se l'annuncio di una Remastered viene generalmente accolto con una certa freddezza da parte del grande pubblico, un Remake vero e proprio è sempre ben accetto, tanto più se di un titolo risalente a molti anni fa.Il tanto amato marsupiale rosso è stato acclamato da critica e pubblico con la Crash N'Sane Trilogy la scorsa estate, merito dell'ottimo lavoro svolto da parte ...

Il disco di Spyro Reignited Trilogy richiede 42 GB di aggiornamento obbligatorio : Quando la trilogia Spyro Reignited è stata rimandata di circa due mesi, molti hanno ipotizzato che fosse stato fatto in modo che potesse arrivare con tutti e tre i giochi su disco. In precedenza, Activision confermò che la raccolta non avrebbe incluso tutti e 3 titoli.Come segnala Gamingbolt, è stato confermato che avrete comunque bisogno di scaricare Spyro 2 e 3 almeno in parte per giocarli anche se avete acquistato il gioco fisicamente. Ora, ...

Spyro : Reignited Trilogy arriverà su Nintendo Switch? Ecco la risposta di Activision : I lettori con buona memoria potrebbero ricordare che Spyro: Reignited Trilogy sembrava in arrivo anche su Nintendo Switch: nel mese di luglio di quest'anno infatti, cominciarono a circolare voci sulle presunte versioni per l'ibrida e per PC e Nintendo stessa aveva persino elencato "Spyro the Dragon Remastered".L'affascinante compilation arriva su PlayStation 4 e Xbox One oggi e Nintendolife ha chiesto ad Activision di far luce sulla versione ...

Spyro Reignited Trilogy : Recensione - Trailer e Gameplay : Correva l’anno 1998 quando Spyro the Dragon debutto su PSX (Playstation), grazie al successo ottenuto furono prodotti ulteriori 2 capitoli su PSX ed altri su console successive. Activision tempo fa tento di riportare alla luce il celebre draghetto con la serie Skylanders, franchise che ebbe il successo sperato ma non era ciò che i fan di Spyro cercavano. Dopo aver resuscitato Crash Bandicoot con l’N. Sane ...

Alle 15 una diretta da non perdere con Spyro Reignited Trilogy : Con una mossa commerciale che ricorda quanto fatto con Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Spyro è pronto a tornare. Spyro: Reignited Trilogy segna il ritorno del draghetto più conosciuto del panorama videoludico con una collection che profuma di remake e che raccoglie al suo interno i tre primi storici capitoli: Spyro: The Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer e Spyro 3: Year of the Dragon. Si tratta sicuramente di un'operazione nostalgia che sembra ...

Spyro Reignited Trilogy : consegna speciale a Snoop Dogg : Spyro Reignited Trilogy è un sequel, o forse meglio dire un remake molto particolare, dei primi tre capitoli delle avventure del famosissimo draghetto, usciti rispettivamente nel 1998, 1999 e 2000. Gli adolescenti di quel decennio leggi di più...

Creato il primo drone di Spyro per festeggiare l'imminente uscita di Spyro Reignited Trilogy : Activision Publishing, Inc.ha Creato il primo drone di Spyro sputafuoco e parlante, a grandezza naturale. primo nel suo genere, il drone di Spyro sta volando attraverso gli Stati Uniti per celebrare l'imminente lancio del videogioco Spyro Reignited Trilogy il prossimo 13 novembre. Sono passati 20 anni dall'uscita del primo gioco Spyro, ma alcune amicizie non muoiono mai. Per far sì che Spyro possa incontrare vecchi e nuovi amici, il drone Spyro ...