Spread in recupero per 3 sedute L' analisi di Longo IG Markets

Banche in recupero si interrogano sul piano anti Spread : Milano. Apertura ottimista delle Borse europee con Piazza Affari che inizia la settimana in forte rialzo dell'1,8 per cento, ma poi ridimensiona i guadagni dopo le prime ore di negoziazioni seguendo, ormai, uno schema fisso di volatilità (indice Ftse Mib segna +1,1 per cento a metà mettinata). In og

Spread in leggero calo in area 310 punti. Le Borse tentano il recupero : Rep Lega e 5S: "La manovra non cambia". E pensano alla risposta anticipata di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

Borsa - Milano tenta recupero +0 - 09% ma Spread resta a 329 punti : Roma, 19 ott., askanews, - Avvio di contrattazioni debole e sotto pressione su Borsa e titoli di Stato italiani, con successivi tentativi di stabilizzazione. Il clima di volatilità persiste dopo che ...

Borse in rialzo - Piazza Affari in recupero. Spread a quota 300 : Borse europee in ripresa . Migliora lo Spread. Il differenziale di rendimento tra il rendimento del Btp decennale e il Bund tedesco scende a 300 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al ...

Piazza Affari nervosa - banche in recupero. Spread sotto i 300 punti : Occhi sempre puntati sui conti pubblici italiani dopo le critiche di Bankitalia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Tria conferma le stime. Male i titoli del lusso sui timori per il rallentamento cinese. Bene Generali dopo gli acquisti di Caltagirone...

Piazza Affari tenta il recupero - ma lo Spread risale sopra a 300 punti : Anche il rendimento dei Btp decennali, dopo un'iniziale frenata, è salito sopra il 2,6%. .Le banche rimangono sorvegliate speciali e procedono in ordine sparso. i L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Borsa in rialzo - Spread sotto 300 In recupero le banche. Ubi giù : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

La Borsa rimbalza - Spread a 300 In recupero le banche. Ubi giù : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Lo Spread sfiora quota 283 e Piazza Affari fallisce il recupero : Milano, 1 ott., askanews, - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. Nella parte pomeridiana della seduta, Piazza Affari ha completamente annullato il tentativo di rimbalzo dopo lo scorso venerdì nero,...