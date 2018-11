Spread in calo a quota 290 - Piazza Affari regina in Europa : +2 - 77% : Spread in calo e Borsa in forte rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund chiude in a 290 punti base rispetto ai 306 punti della chiusura di venerdì, con il rendimento del decennale italiano al 3,26%. ...

Spread in calo dopo le aperture sul deficit - Borsa in rialzo : Tutte positive le principali Borse del Vecchio continente, con Piazza Affari che si conferma la migliore fin dall'avvio. Scende lo Spread dopo le aperture di Matteo Salvini su un possibile ritocco ...

Rally per Piazza Affari con banche e Spread in calo : Nella serata di oggi, 26 novembre, si terrà un summit a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice Premier Luigi di Maio e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia ...

L'apertura sul deficit tranquillizza i mercati. Spread in netto calo - Piazza Affari vola con le banche : Rep Svolta sulla manovra: cade il tabù del 2,4% ma è scontro nella maggioranza di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

Spread in calo. La Borsa scommette sull'accordo Italia Ue : Milano. Il segnale che i mercati finanziari stanno inviando al governo gialloverde è inequivocabile: se c'è un'apertura nei confronti di Bruxelles sulla manovra economica gli investitori sono disponibili a ridare, almeno in parte, fiducia all'Italia. Così stamattina Piazza Affari apre in positivo so

Manovra - Spread in netto calo dopo le aperture sul deficit : Lo spread apre in netto calo stamattina sulla possibilità di una revisione al ribasso dell'obiettivo deficit/Pil nel 2019. Sul mercato obbligazionario, in avvio di giornata, il differenziale tra Btp e ...

Spread Btp-Bund apre in calo a 291 punti : ANSA, - ROMA, 26 NOV - Avvio di settimana in netto calo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 291 rispetto ai 306 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende ...

Spread Btp-Bund apre in calo a 291 punti : ANSA, - ROMA, 26 NOV - Avvio di settimana in netto calo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 291 rispetto ai 306 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende ...

Lo Spread apre in forte calo a 291 punti : Lo spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdì scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei ...

Spread in calo a 291 puntiPiazza Affari apre in forte rialzo : Lo Spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì Segui su Affaritaliani.it

L'apertura sul deficit tranquillizza i mercati : Spread in netto calo : MILANO - La timida apertura del governo sui conti pubblici, con il ministro Matteo Salvini che non ha escluso la possibilità di limare al ribasso il livello di deficit dal 2,4% inizialmente atteso, dà ...

Manovra - il sottosegretario Durigon (Lega) : “Quota 100 e reddito costano meno”. Spread in calo : “Stiamo ragionando, c’è una riflessione in corso per arrivare a una valutazione definitiva sui conteggi. Poi, non so se scriveremo 2,3% o altro”. Dopo le aperture delle scorse ore del governo sulla Manovra e dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e Juncker, il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, ha rivelato che alcuni aggiustamenti potrebbero essere fatti proprio sulle due riforme principali ...

Spread in calo a 291 puntiBorse verso un avvio positivo : Lo Spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì Segui su affaritaliani.it

Bankitalia : calo Btp - famiglie meno ricche Spread - mutui a rischio|Sono già più cari : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (circa 85 miliardi) nei primi sei mesi del 2018. Con 100 punti di Spread rischio aumento di 30 punti base per i tassi dei mutui