Spread in calo a 291 puntiPiazza Affari apre in forte rialzo

Lo Spread apre in forte calo a 291 punti : Lo spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdì scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei ...

Manovra - il sottosegretario Durigon (Lega) : “Quota 100 e reddito costano meno”. Spread in calo : “Stiamo ragionando, c’è una riflessione in corso per arrivare a una valutazione definitiva sui conteggi. Poi, non so se scriveremo 2,3% o altro”. Dopo le aperture delle scorse ore del governo sulla Manovra e dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e Juncker, il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, ha rivelato che alcuni aggiustamenti potrebbero essere fatti proprio sulle due riforme principali ...

Bankitalia : calo Btp - famiglie meno ricche Spread - mutui a rischio|Sono già più cari : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (circa 85 miliardi) nei primi sei mesi del 2018. Con 100 punti di Spread rischio aumento di 30 punti base per i tassi dei mutui

Borse Ue caute. Milano è la migliore - Spread in calo : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari , che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, grazie al rimbalzo riuscito ...

Piazza Affari la migliore grazie a Spread in calo a 300. Banche ok : La Borsa di Milano sfrutta la performance del settore del credito dopo le rinnovate aperture del Governo a ritocchi alla manovra e al dialogo con l'Ue. Euro/dollaro resta sopra 1,14. Petrolio ancora in flessione...

Legge di bilancio - l’Ue boccia la manovra. L’Italia verso la procedura di infrazione. Spread in calo - Piazza Affari a +1 - 41% : Il commissario per gli Affari economici Moscovici: «ancora troppi dubbi sulla crescita e sul deficit. La manovra comporterà dei rischi per tutta l’economia italiana»

Spread in calo a 309 - flop Btp Italia : Piazza Affari non si è spaventata per la bocciatura della manovra Italiana da parte dell'Unione europea, passo ampiamente atteso. Anzi, i titoli di Stato Italiani hanno recuperato bene sui mercati ...