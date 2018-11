Spread apre nettamente sotto quota 300

Matteo Salvini piega l'Europa : 'Spread in calo'. E Pierre Moscovici apre : 'Troveremo un accordo' : ... 'Noto con piacere che lo spread è calato di decine di punti in queste ore, quindi chi sta leggendo attentamente la manovra si sta rendendo conto che l'economia italiane è sana', ha detto il ministro ...

Spread a quota 300. Piazza Affari apre in positivo : Spread sotto i 300 punti base. apre positiva la Piazza finanziaria di Milano con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,36% a 18.765 punti.

Titoli Stato : Spread Btp/Bund apre in calo a 303 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 303 punti, dopo aver chiuso ieri a 308 punti. Il tasso del decennale è al 3,401%, in calo dal 3,448% di ieri. Intanto prosegue il braccio di ferro ...

Manovra - Conte apre alla Ue : «Misure rimodulate se effetti positivi su crescita» Tria : se Spread resta alto mutui a rischio : Il premier alla Camera dopo la bocciatura Ue della Manovra: «Prepariamo le nostre controdeduzioni, risposta sarà esaustiva. Con procedura di infrazione chiederemo tempi molto distesi»

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se Spread alto a lungo rischi sui mutui» Pochi ordini : male l’asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»

Lo Spread apre in leggero rialzo a 311 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 311 punti, in leggero rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 310,6 punti. Ieri il differenziale ha toccato quota 320 punti, subito dopo la notizia da ...

Lo Spread apre in calo - M5S avanza l’ipotesi del complotto speculativo sull’Italia : Il Movimento 5 Stelle suppone che l'andamento dello spread sia frutto di una speculazione in atto sull'Italia: "Bruxelles ci contesta qualche zero virgola di percentuale di crescita. A metà maggio lo spread era 312 e non c'era il Governo. Io sono convinto che ci sia una speculazione in atto nel nostro paese", ha affermato Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato.Continua a leggere

Lo Spread apre in lieve calo a 311 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi resta sopra quota 310 e apre a 311 punti, dopo aver chiuso venerdì scorso a 313 punti. Il rendimento del decennale è al 3,494%.

Lo Spread apre stabile a 313 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in sostanziale stabilità a 313 punti, dopo aver chiuso ieri a 314 punti. La risposta inviata dal Governo sulla manovra non è piaciuta a Bruxelles e l'Italia va ...

Manovra - Spread Btp/Bund apre in rialzo a 315 punti : Lo spread tra Btp italiani e i Bund tedeschi apre in rialzo a 315 punti, dopo aver chiuso ieri a 305. Il tasso del rendimento si allarga al 3,534. Sul mercato dei bond pesano sempre le tensioni tra ...