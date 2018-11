Splatoon 2 European Championship 2018 19 | annunciate le date della finale

eurogamer

(Di lunedì 26 novembre 2018) Le finali dello/19 si terranno a Parigi tra il 9 e il 10 marzo 2019. Vale la pena ricordare come a partire dal 5 dicembre siano attesi, per il gioco, importanti aggiornamenti che introdurranno nuove armi e abilità.ù ù Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli sulladello/19:Dopo l'emozionante conclusione dello2 UK, Hisashi Nogami, il produttore di2 , ha annunciato che la grandello- 2019 si terrà a Parigi il 9 e il 10 marzo 2019. Nogami ha anche rivelato che nuovi armi e abilità sono in arrivo su2 il 5 dicembre.Read more…