Spice Girls | dove eravamo rimasti? Ecco le magnifiche 5 | anzi 4

Spice Girls - lo strazio di Mel B e il tentato suicidio : 'Andavo a X-Factor sempre fatta di cocaina' : La Spice Girl Mel B, al secolo Melanie Brown, ha confessato di aver puntualmente sniffato cocaina prima di andare in onda come giudice di X-Factor Uk nel 2014. Nel suo libro autobiografico, l'artista ...

Emma Stone : c’entrano le Spice Girls nella decisione di cambiare il suo nome : Ti dice niente Emma Bunton? The post Emma Stone: c’entrano le Spice Girls nella decisione di cambiare il suo nome appeared first on News Mtv Italia.

Le Spice Girls tornano insieme con una maglietta benefica : #IwannabeaSpiceGirls : Un appoggio importante, come ha sottolineato anche Liz Warner, CEO di Comic Relief sul sito di Independent : 'Oggigiorno questo movimento per la parità sta unendo il mondo nel modo più spettacolare e ...

Spice Girls - 11 stadi sold out anche senza Victoria Beckham : la 'Spicemania' è tornata : 4 Lo scorso 5 novembre le Spice Girls, la girl band più famosa di tutti i tempi, hanno annunciato il loro ritorno ufficiale tramite un breve ma divertentissimo video pubblicato sui loro neonati social media, per una serie di concerti che si terranno nei più grandi stadi del Regno Unito nel giugno del 2019, compreso il famosissimo Wembley stadium di Londra. Sei date iniziali che, sabato 10 novembre, giorno della messa in vendita dei ...

Il discorso di Victoria Beckham ai People’s Choice Awards 2018 è un adorabile omaggio alle Spice Girls (video) : Il premio ricevuto da Victoria Beckham ai People's Choice Awards 2018 è stato accolto dall'ex popstar, ora stilista affermata, con un discorso pieno zeppo di riferimenti alle Spice Girls. L'ex Posh Spice, che ha deciso di non prendere parte alla reunion della band per il tour 2019 negli stadi inglesi, dopo aver fatto i migliori auguri alle Spice Girls per la nuova avventura ha voluto citare uno dei loro versi più iconici per accettare uno dei ...

Revival 90. Dopo le Spice Girls - album e tour anche per Backstreet Boys : Il nuovo trend nella musica sembra davvero incentrato sugli anni Novanta: Dopo J-Ax in concerto con l’amico ritrovato Jad e il tour-reunion (anche senza Posh Victoria) delle Spice Girls, adesso è il turno dei Backstreet Boys. La boyband, che quest’anno festeggia giusto giusto i 25 anni di carriera, ha recentemente fatto un annuncio che ha fatto la gioia dei fan. A cinque anni da In a World Like This, ottavo album studio del 2013, ...

Il tour delle Spice Girls è già un successo : aggiunte nuove date : L'effetto reunion ha funzionato. La vendita dei biglietti ha registrato il tutto esaurito: nove gli show estivi dal 31 maggio negli stadi britannici, ma senza Victoria Beckham

Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi dopo il boom di biglietti venduti in prevendita : dopo poche ore dall'apertura delle prevendite arriva l'annuncio di Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi. L'enorme entusiasmo per la reunion della girl band inglese dal maggior successo commerciale di tutti i tempi è plasticamente rappresentato dal boom di biglietti venduti in prevendita su circuito Ticketmaster. Con la grande domanda di biglietti e numerosi spettacoli già dichiarati sold-out, le Spice Girls hanno ...

Tour delle Spice Girls - biglietti anche oltre 300 euro : Piovono critiche sul mini-Tour di sei date delle Spice Girls . La ragione è nel costo dei biglietti . Come spiega il Daily Mail , nella data di Londra il pacchetto Vip costerà ai fan 295 sterline, ...