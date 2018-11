Spese pazze delle star | il quiz! Associa l’oggetto stravagante alla giusta celeb che lo

Il lusso di Cristiano Ronaldo! vita da sceicco e Spese pazze : Cristiano Ronaldo no limits! No, non in campo: nella vita di tutti i giorni. Il fenomeno portoghese, quasi imprendibile sul terreno di gioco, è invece irrefrenabile fuori: nulla gli è precluso. A fare i conti in tasca all'attaccante della Juve ci ha pensato il settimanale Chi: una vera e propria impresa, vita da sceicco e spese pazze. Si parte dallo stipendio annuo (31 milioni, circa 85mila euro al giorno, 3500 euro all’ora, quasi un euro al ...

Lo scandalo Spese pazze travolge le Nazioni Unite : Erik Solheim, direttore del Programma delle Nazioni Unite per l"ambiente (Unep), agenzia impegnata nel contrasto ai cambiamenti climatici, è stato in questi giorni accusato di avere impiegato per "spese di viaggio", negli ultimi due anni, una "quantità eccessiva" di fondi dell"istituzione internazionale. L"Office of Internal Oversight Services (Oios), autorità incaricata di monitorare e promuovere la trasparenza all"interno dell"organizzazione, ...

Andrea Franzoso nel cda di Trenord : è il whistleblower che nel 2015 denunciò le Spese pazze del ‘suo’ presidente : Federica Santini, Marco Giovanni Piuri, Marika Arena, Dario Della Ragione, Marco Barra Caracciolo e Andrea Franzoso. È questo il nuovo consiglio d’amministrazione della Trenord per il triennio 2018-2020. Oggi l’ufficializzazione delle nomine, con Santini presidente del cda e Marco Giovanni Piuri amministratore delegato. Tra i nomi dei nuovi consiglieri spicca quello di Andrea Franzoso. Nel 2015, da dirigente di Ferrovie Nord, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 novembre : Sono diversi gli esponenti del Carroccio che hanno guai per le Spese pazze : Manina verde La Lega prova a salvare i furbetti delle spese pazze In commissione – I salviniani presentano un emendamento al ddl Anticorruzione per svuotare il reato di peculato No del Pd e del M5S, che forza gli alleati a ritirare la proposta di Lorenzo Giarelli Scusali, Silvio di Marco Travaglio Lo attendevamo con ansia, e finalmente il gran giorno è arrivato: il giorno della difesa del conflitto d’interessi da parte di chi ...

Colpo di spugna leghista sulle Spese pazze : Un Colpo di spugna sui processi "spese pazze" che in questi anni hanno coinvolto decine di consiglieri regionali, in tutta Italia. E che, in particolare, salverebbe il fior fiore del leghismo di governo, nell'era gialloverde: Riccardo Molinari, Edoardo Rixi, coinvolti in Piemonte e Liguria in processi sulle "spese pazze". Il Colpo di spugna è in una emendamento leghista, all'articolo 1 del decreto "Spazzacorrotti", pomposamente presentato ...

Cristiano Ronaldo - Spese pazze a Londra : 31mila euro in vino per CR7 : Cristiano Ronaldo festeggia il compleanno di Alana Martina a Londra, il calciatore insieme a Georgina Rodriguez acquista da Scott’s vino per 31 mila euro Cristiano Ronaldo si è concesso una vacanza in questi giorni liberi da allenamenti e campionato. In attesa di tornare in campo con i suoi compagni, CR7 si è recato a Londra dove ha presenziato alla prima partita di Novak Djokovic alle ATP Finals. Nel giorno del compleanno di Alana ...

Cartelle pazze - il Fisco britannico si scusa mandando fiori : già Spese 10.000 sterline : Se in Italia si pensa alla pace fiscale, in Regno Unito l'Hmrc , l'equivalente dell'Agenzia delle entrate, chiede scusa ai contribuenti mandando loro mazzi di fiori. Secondo quanto emerge da un'...

“Spese pazze” - la richiesta dell’accusa : «3 anni e 4 mesi per il viceministro Rixi» : Il procedimento riguarda le spese in Regione sostenute con i fondi dei gruppi nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Chieste le condanne anche per altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali.

Spese pazze - chiesti 3 anni per viceministro leghista : Tre anni e quattro mesi: è questa la richiesta di condanna arrivata oggi per il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi accusato di peculato nell'ambito del processo sulle ...

Processo Spese pazze - Rosso : richiesta pm mi fa male - ho agito sempre con massima trasparenza : 'Certamente ha aggiunto Rosso non mi sono arricchito con la politica, anzi: quando ho potuto ho sempre aiutato chi aveva bisogno. Per parte mia anche se certamente sono avvilito continuerò a ...

Spese pazze Liguria - chiesta condanna a 3 anni e 4 mesi per il viceministro Edoardo Rixi : Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, è accusato di peculato nel processo sulle Spese pazze in Liguria sostenute con i fondi dei gruppi regionali nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Chieste le condanne anche per altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali. Per tre indagati è stata invece chiesta l'assoluzione. .Continua a leggere

Spese pazze : chiesti tre anni e quattro mesi per il viceministro leghista alle Infrastrutture : Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi per Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, nel processo sulle Spese pazze in Regione Liguria ...

Grana per il governo : viciministro indagato per "Spese pazze" : L'accusa per il viceministro delle Infrastrutture Rixi è di peculato: nel processo, che riguarda quanto avvenuto tra il 2010...