Speciale su Vasco Rossi su Sky Arte mercoledì 28 novembre | video anteprima di 33 Giri

(Di lunedì 26 novembre 2018)Mentre il nuovo singolo La Verità si afferma come il più trasmesso dalle radio in Italia nella prima settimana dal rilascio,28va in onda unosusu Sky, per raccontare le origini del mito del Blasco con testimonianze dirette dalla viva voce dell'artista.Per il programma 33in onda sui canali 120 e 400 di Sky,racconta come è nato il suo primo lavoro in assoluto in una sala d'incisione, lo storico studio Fonoprint di Bologna, nel 1977.Scopo del programma è raccontare i dischi che hanno fatto la storia della musica italiana con i loro protagonisti e per l'appuntamento dedicato aè lo stesso rocker ad illustrare l'album ...Ma cosa vuoi che sia una canzone, che nel 2017 ha raggiunto il quarantesimo anniversario dall'uscita e di conseguenza i quarant'anni di carriera del Blasco, celebrati col concerto dei ...