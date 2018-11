Spazio | Mugnolo Asi | “InSight è uno step opportuno per conoscere Marte”

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) “La missione InSight è una missione dedicata allo studio della struttura interna del pianeta Marte; questo studio non è mai stato fatto in passato e rappresenta unofondamentale per la comprensione del pianeta rosso. L’Italia, in particolare l’Agenzia spaziale italiana, guarda con molta attenzione a questa missione perché abbiamo bisogno di informazione sulla struttura interiore del pianeta in modo da poter programmare in modo adeguato le future missioni verso Marte che ci saranno nel 2020 e poi nella prossima decade, dedicate al riporto sulla Terra dei campioni del sottosuolo marziano”.A parlare, commentando ad askanews i dettagli della missione Nasa InSIght per lo studio della struttura geologica di Marte, è Raffaele, responsabile dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) per la partecipazione scientifica alla missione Esa ...