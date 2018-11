Spazio | annunciata la data del lancio di Cheops e di un satellite Cosmo-Skymed | saranno

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018)e uno dei quattro satelliti della costellazionedi seconda generazione,compagni di viaggio per la prima parte della loro missione. Il– si legge nel comunicato Esa – verrà effettuato in un periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2019 dalloporto europeo di Kourou in Guyana Francese. I due satelliti – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – verranno posizionati all’interno del razzo Soyuz gestito da Arianespace e si separeranno poco dopo la fase di ascensione per posizionarsi ognuno nella propria orbita: 620 chilometri dalla superficie terrestre pere 700 chilometri perè il primo sistema di osservazione satellitare della Terra concepito per scopi civili e militari promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa: la costellazione viene usata principalmente per la ...