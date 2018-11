Sophia torna a casa

Sophia Floersch torna a casa : “Ora inizia una nuova vita” : La storia di Sophia Floersch, la 17enne tedesca protagonista di un bruttissimo incidente nel corso del GP di Macao in F3 e operata circa 7 giorni fa per intervenire sulla frattura alla settima vertebra cervicale, attira l’attenzione degli appassionati. Ci sono delle notizie positive per quanto riguarda il suo stato di salute. Come riporta gazzetta.it, Sophia ha iniziato il suo lungo percorso di rieducazione e come ammesso da lei stessa ...