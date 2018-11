Snam e Seat - Insieme per l' auto a metano

quattroruote

(Di lunedì 26 novembre 2018)per la mobilità sostenibile. Il ceo della Casa spagnola, Luca De Meo, e lad della utility energetica, Marco Alverà, hanno siglato un accordo strategico per promuovere lutilizzo del gas naturale e di quello rinnovabile nelltrazione.Iniziative e nuovi prodotti. In base allintesa le due aziende studieranno opportunità di sviluppo e business oltre a iniziative rivolte a rivenditori emobilisti per promuovere il sistema della stazioni di rifornimento di gas naturale ed elaborare nuove tecnologie.collaboreranno anche nello sviluppo di prodotti per offrire valore aggiunto ai proprietari dei veicoli aSviluppo del bio. Laccordo, che potrà essere esteso anche agli altri brand del gruppo Volkswagen, include iniziative per lo sviluppo del bio, tecnologia che consente unulteriore riduzione delle emissioni.