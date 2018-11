SMS alla riscossa | per le aziende europee sono più efficaci delle chat

Dopo tsunami chat - vecchi SMS tornano alla riscossa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Getta acido addosso alla fidanzata e la accoltella : “Mandava SMS ad altri mentre le parlavo” : L'aggressione sabato scorso a Civitanova Marche. L'uomo è un bracciante agricolo di 32 anni residente a Grosseto. Ha raccontato di aver lasciato moglie e figli in Macedonia per la ballerina, di averle dato molti soldi negli anni: avrebbe voluto che lasciasse il lavoro e lo seguisse in Toscana, perché non sopportava di vederla vicino ad altri uomini.Continua a leggere

Roma - Schick gol "alla Totti" in nazionale e SMS a Di Fra : "Sto bene" : Tre gol in cinque partite con la nazionale ceca, una rete con la Roma, prima della sosta, per ritrovarsi: Patrik Schick si sente un giocatore rinato e Di Francesco, per la prima volta per un anno e ...

La molesta con 600 SMS : ex marito condannato a subire 40 frustate davanti alla moglie : A una donna saudita è stato concesso di assistere alle 40 frustate inflitte al marito condannato per stalking: le aveva inviato 600 sms di insulti e minacce.Continua a leggere

'Io - cacciato dalla Juve per un SMS alla compagna di Bettega'. Il racconto della 'meteora' Pericard : Vincent Pericard è un ex calciatore francese che, fra il 2000 e il 2002, ha vestito la maglia della Juventus . Un'esperienza non indimenticabile la sua in bianconero, dove ha totalizzato appena una ...

Juventus - Pericard e l’SMS galeotto alla compagna di Bettega : “Così rovinai la mia carriera” : Un sms può cambiare la vita: è quello che ha appurato Vincent Pericard, nel 2000 arrivato alla Juventus dal Saint Etienne. La carriera in bianconero, infatti, si chiuse due anni e due presenze dopo (una in Champions League e una in Coppa Italia) per colpa di un messaggino galeotto, come rivelato dallo stesso ex attaccante al “Sun”: “Io e due miei connazionali alla Juve stavamo prendendo lezioni di italiano da una ...

Fabrizio Corona furioso con Francesco Monte : «Ha inviato un SMS hot alla mia ex Silvia Provvedi» : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte . L'ex paparazzo torna a far parlare di sé. E dopo le recenti foto di una sua presunta storia con Asia Argento , l'ex re dei paparazzi torna alla 'carica' con ...

Juventus - ricordi Pericard? 'Cacciato per un SMS alla compagna di Bettega' : TORINO - Un sms può cambiare la vita. Di sicuro è cambiata quella di Vincent Pericard , che nel 2000 la Juventus prelevò dal Saint-Etienne . Una carriera, quella in bianconero, che si chiuse due anni ...

Italiano ucciso in Brasile dalla fidanzata : “Diceva di essere un narcos - era lei a mandare gli SMS” : La compagna di Carlo Cicchelli ha confessato di aver ucciso l'avvocato torinese e di aver tenuto il corpo in un sacco per oltre un mese. Col cellulare dell'uomo avrebbe poi richiesto soldi ai parenti in Italia, fingendo che fosse lui stesso a scriverli. "Diceva che si era unito a una banda e si era rifatto gli zigomi, erano tutte bugie".--Emergono nuovi particolari sulla morte di Carlo Cicchelli, avvocato ucciso in Brasile dalla sua fidanzata. A ...

M5S - Casaleggio : basterà un SMS per iscriversi alla piattaforma Rousseau : 'Oggi presentiamo una nuova funzione di Rousseau. Abbiamo avviato un nuovo sistema di iscrizione che passa direttamente dall'Sms. Non ci sono più scuse, la partecipazione è necessaria. Solo se un ...

Genoa - Criscito furioso dopo l’SMS trapelato su Ballardini : il capitano tuona! : Mimmo Criscito ha spiegato quanto accaduto nei giorni scorsi, con la nota audio mandata agli amici che ha causato un po’ di problemi in casa Genoa “Ieri (lunedì, ndr) si sono incontrati e il mister gli ha chiesto come metterebbe lui in campo la squadra. Il presidente si è incazzato e gli ha detto: ‘ti pago, la squadra in campo me la devi mettere tu!‘”. Questa la nota audio di Mimmo Criscito circolata ieri in merito all’esonero ...

Dilagante SMS per carta bloccata dalla Polizia Postale per i clienti Poste : come comportarsi : Siamo al cospetto di una nuova ondata di SMS con messaggio relativo alla carta bloccata da parte della Polizia Postale? Purtroppo si. Destinatati prediletti sarebbero i possessori di un BancoPosta o di una semplice prepagata PostePay ma le vittime sarebbero anche i possessori di altri conti con istituti diversi. Per l'ennesima volta, siamo di fronte ad una nuova truffa orchestrata a dovere e pure in grado di fare proseliti. Il commissariato ...

Usa - arriva l'SMS allarme presidenziale : 4.24 Ieri sui telefoni cellulari in tutta l'America è arrivato un "allarme presidenziale". "Presidential Alert" recita il messaggio. "Questo è un test. Non è necessaria alcuna azione". E' la prima volta che viene effettuato un simile test nazionale. Gli 'alert' presidenziali saranno riservati alle notizie gravi diffuse dalla Casa Bianca per informare i cittadini in caso di emergenze pubbliche, attacchi terroristici, missilistici o invasione. ...

Fabrizio Corona : ecco di chi sono gli SMS che hanno contribuito alla rottura con Zoe Cristofoli : Qualche giorno fa Zoe Cristofoli ha annunciato in diretta a Mattino 5 la fine della sua storia con Fabrizio Corona. L'articolo Fabrizio Corona: ecco di chi sono gli sms che hanno contribuito alla rottura con Zoe Cristofoli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.