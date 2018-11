smart lancia la nuova linea superpassion | per soddisfare i desideri degli italiani

Contro la violenza sulle donne Napoli sperimenta lo smartwatch che lancia l’Sos : Per difendersi chiedendo aiuto basterà un «touch»: sfiorare con un dito lo smartwatch. La chiamata alla centrale operativa dei carabinieri partirà senza dover fare una telefonata e senza che sia necessario riferire tutto quello che sta succedendo. Il nuovo protettore per le donne vittime di violenza domestica o stalking è un orologio quasi invisib...

Tre aggiorna il listino degli smartphone Huawei a rate e lancia smartphone Christmas Edition : Tre ha aggiornato il listino relativo agli Smartphone Huawei acquistabili a rate lanciando la nuova promozione Smartphone Christmas Edition.

Amazon lancia nuove promozioni su Echo Dot e smart Plug : A qualche giorno dalla settimana del Black Friday, Amazon lancia una nuova interessante promozione riguardante Amazon Echo Dot e Amazon Smart Plug.

Sharp lancia uno smartphone con doppio notch : (Foto: Sharp) Per tutti gli amanti degli smartphone con schermi dal profilo irregolare, Sharp ha appena annunciato il dispositivo definitivo: si chiama Sharp Aquos R2 Compact e tra le peculiarità sfoggia un display edge to edge caratterizzato non solo da una rientranza nel bordo superiore in corrispondenza della fotocamera frontale, ma un ulteriore notch sul lato inferiore per fare spazio a un lettore di impronte digitali. (Foto: Sharp) La casa ...

Wind propone la nuova offerta smart 30 Fire e rilancia la promo PayPal : Wind lancia una nuova offerta winback, a 4,99 euro al mese, e ripropone la promo PayPal che rimborsa 5 euro di ricarica.

ASUS ROG Phone : il dispositivo che "lancia la sfida agli smartphone tradizionali e alle console portatili" è finalmente disponibile : ASUS ROG Phone, il device che con il suo arrivo ha lanciato apertamente una sfida a smartPhone tradizionali e console portatili, è stato incoronato il dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon più veloce del pianeta, superando lo standard industriale di Antutu nella più famosa classifica di benchmarking globale. Nella giornata di oggi celebriamo la sua disponibilità attraverso il comunicato ufficiale di ASUS.All'interno del mercato dei ...

Fossil lancia Sport - il suo primo smartwatch con Snapdragon Wear 3100 : Fossil presenta Sport, il suo primo smartwatch con Snapdragon Wear 3100, la nuova piattaforma di Qualcomm dedicata esclusivamente agli indossabili.

Samsung anticipa il futuro e lancia lo smartphone pieghevole : Ai rumors che si erano rincorsi con una certa insistenza nei giorni scorsi, ha fatto seguito l'annuncio ufficiale di Samsung durante la Developer conference , la conferenza degli sviluppatori che si ...

Samsung lancia lo smartphone pieghevole e punta tutto sulla Ai : L'azienda coreana sta cambiando pelle in direzione di un business più orientato ai servizi, approfittando dell'enorme diffusione dei suoi hardware, ci sono 500 milioni di prodotti sparsi nel mondo, ...

smartphone - Oppo lancia RX17 Pro e Neo : I nuovi Oppo RX17 Oppo, maison cinese degli Smartphone, ha annunciato con un evento internazionale a Milano i nuovi RX17 Pro ed RX17 Neo. Si tratta di due telefoni dedicati a ...

OlloClip lancia delle nuove lenti per smartphone : Le fotocamere degli smartphone ormai hanno raggiunto livelli impressionanti, tanto che la maggior parte delle persone ormai non possiede più una macchina fotografica.

eBay rilancia i suoi "Imperdibili" : ecco gli smartphone Android in offerta oggi : eBay rilancia i suoi "Imperdibili" per l'inizio di questa settimana: solo per oggi in offerta tanti smartphone, tra cui anche Huawei Mate 20 Pro

Turismo : Bto-Buy tourism online lancia 11ma edizione su tema 'smartness' : Firenze, 31 ott. (Labitalia) - Entra nel vivo la costruzione del palinsesto di BTO11, evento leader[...]

Honor Watch Magic ufficiale : il brand ha lanciato lo smartwatch con un design sportivo : Il giorno è finalmente arrivato: Honor Watch Magic, basato su Light OS, è stato lanciato oggi, 31 ottobre, durante l'evento dedicato principalmente a Honor Magic […]