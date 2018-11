Slittino | la Nazionale azzurra vola in America | in programma tre gare di Coppa del Mondo

sportfair

(Di lunedì 26 novembre 2018) Si parte per Whistler, venti giorni in Nordper tredidelArchiviata la tappa inaugurale di Igls con il bel secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile, ladisu pista artificiale lascia l’Europa e si trasferisce indel Nord per oltre tre settimane, da lunedì 26 novembre (quando arriverà a Whistler, in Canada) a martedì 18 dicembre, durante le quali affronterà ben tredidelinnell’ordine a Whistler (Canada), Calgary (Canada) e Lake Placid (Usa). Sono sette gli azzurri convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler: si tratta di Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller e Fabian Malleier per il singolo maschile, Ludwig Rieder e Patrick Rastner per il doppio ed Andrea Vötter e Sandra Robatscher per il singolo femminile.Questo il(con orari italiani) della lunga ...