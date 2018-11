Sky | nuovo ruolo per Zappia | sarà Chief Executive Continental Europe

Sky - un italiano ai vertici dell'Europa : Andrea Zappia nuovo chief executive continental : Perrelli sta guidando tutta l'area sport di Sky dopo una carriera che l'ha portato anche a ricoprire la carica di ceo per l'Italia di HSBC.

Hello Games svela "Visions" - il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky : Dopo il leak trailer di questa mattina, Hello Games ha svelato ufficialmente "Visions", il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky, che sarà disponibile da giovedì 22 novembre per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Mentre "The Abyss" - l'aggiornamento pubblicato il mese scorso - portava grandi cambiamenti e nuovi contenuti alle ambientazioni sottomarine, "Visions" incoraggerà i giocatori a tornare in superficie per esplorare nuovi ...

Pandora Premium e Skype arrivano su Amazon Echo : un nuovo traguardo per gli altoparlanti intelligenti : Un po’ in ritardo rispetto a Google Home, Amazon Echo è recentemente arrivato in Italia e offre ai consumatori un assistente virtuale, chiamato Alexa, […] L'articolo Pandora Premium e Skype arrivano su Amazon Echo: un nuovo traguardo per gli altoparlanti intelligenti proviene da TuttoAndroid.

NBA - Russell Westbrook diventa di nuovo papà : benvenute Skye e Jordyn : Dopo anni in cui esisteva soltanto il basket, Russell Westbrook sta iniziando lentamente a cambiare le sue priorità. Nelle ultime due settimane i Thunder sembrano aver imparato a fare a meno di lui ...

'Deutschland '86' su Sky Atlantic il nuovo capitolo della serie : In piena crisi economica, la DDR teme il possibile abbandono di Mosca, che sta riorganizzando la propria struttura politica e sociale con la Perestrojka. L'ultima speranza di Martin Rauch di ...

Marzio Perrelli nuovo Executive Vice President di Sky Sport : Marzio Perrelli è il nuovo EVP (Executive Vice President) di Sky Sport andando a occupare la posizione precedentemente occupata da Jacques Raynaud, passato a marzo in Sky Deutschland con l’incarico di Executive Vice President Sports e Advertising. Da lunedì 19 novembre, Perrelli guiderà tutta l'area Sport di Sky, dopo una carriera di successo ai vertici di grandi az...

Monica LewinSky : «Se dovessi incontrare Hillary Clinton - mi scuserei di nuovo» : Hillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraÈ stato uno degli scandali (sessuali) più famosi degli anni ’90 (e non solo). Almeno per l’importanza dei protagonisti: il presidente in carica degli Stati ...

Dopo Diletta Leotta anche Matteo Mammì lascia Sky : il fidanzato della giornalista pronto per un nuovo ruolo : Matteo Mammì firma le dimissioni a Sky, il nome del giovane dirigente vicino al ruolo di amministratore delegato della Lega Serie A Matteo Mammì, anche noto per essere il fidanzato di Diletta Leotta, ha lasciato Sky. È stata la stessa emittente satellitare a dare notizia dell’addio del giovane dirigente che, Dopo anni all’interno dei vertici della piattaforma a pagamento, ha deciso di buttarsi in qualcosa di nuovo. A seguito ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : calendario stravolto e orari delle gare anticipati! Il nuovo programma e il palinsesto tv su Sky e TV8 : Giove Pluvio ha bussato alla porta in Malesia a Sepang, sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. La pioggia e le condizioni meteo hanno infatti rivoluzionato gli orari e il programma della domenica di gare. La Direzione Gara ha infatti deciso di anticipare sia il warm-up che le corse delle tre classi visto che le previsioni al mattino e nel primo pomeriggio dovrebbero essere migliori. o quantomeno questa è la speranza. Una ...

Sky : Nicola Maccanico nuovo Executive Vice President per l’area Programming - Antonella d’Errico nominata Vice President Sky Branded Channels : Sky ha comunicato ufficialmente una serie di importanti cambiamenti organizzativi per quanto riguarda l'area Programming e l'area Sky Media, Digital & Data.Nicola Maccanico è il nuovo Executive Vice President per l’area Programming e assumerà la responsabilità della direzione, mantenendo ad interim il suo attuale ruolo di amministratore delegato della Vision Distribution, la società di distribuzione cinematografica nata dall'accordo ...

No Man's Sky : esploriamo le ambientazioni acquatiche con il nuovo aggiornamento “The Abyss” : Un nuovo aggiornamento, "The Abyss", è ora disponibile per tutti i giocatori di No Man's Sky su Steam, PlayStation 4 e Xbox One. "The Abyss" è il primo importante aggiornamento che è stato rilasciato dagli sviluppatori inglesi Hello Games dall'uscita di No Man's Sky NEXT avvenuta quest'estate e offre ai giocatori la possibilità di esplorare ambientazioni acquatiche con una varietà di flora e fauna 5 volte superiore, nuovi veicoli sottomarini, ...

