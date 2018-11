Skra Belchatow Civitanova | risultato finale 1-3 | | la Lube inizia bene il Mondiale per

Volley - Mondiale per club 2018 : Civitanova-Skra Belchatow. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi lunedì 26 novembre si giocherà Civitanova-Skra Belchatow, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. La Lube scenderà in campo a Radom per affrontare i temibili polacchi di fronte al proprio pubblico, i cucinieri sono attesi da un debutto insidioso contro la formazione di coach Roberto Piazza: bisognerà partire col piede giusto per puntare alla qualificazione alle semifinali visto che il girone prevede anche la presenza di Zenit ...