Silvia Romano | nessun riferimento sui canali jihadisti ufficiali

Notizie del giorno : Silvia Romano - Brexit e Crimea : Notizie del giorno: il quinto giorno di ricerche per Silvia Costanza Romano, la volontaria rapita in Kenya, ha portato ad altri due arresti. Il primo passo ufficiale per attuare la Brexit è stato compiuto ieri a Bruxelles, dove i governi dei 27 Paesi membri hanno approvato l’intesa elaborata con la Gran Bretagna. Alta tensione tra Russia e Ucraina a causa di un episodio avvenuto nei pressi dello stretto di Kerch, che collega il Mare d’Azov con ...

[L'analisi] Ecco cosa c'è dietro il rapimento della volontaria Silvia Romano : Ma noi vogliamo vedere soltanto la cronaca di un sequestro, per altro pronunciando sentenze sulle persone e sulla storia di un mondo che un tempo conoscevamo e che oggi ci sforziamo di ignorare fino ...

Silvia Romano - arrestata la moglie di uno dei presunti rapitori : intercettata mentre parlava al telefono con il marito : Continuano le indagini per trovare Silvia Romano, la volontaria 23enne italiana rapita in Kenya il 20 novembre. Le autorità del paese hanno arrestato la moglie e il suocero di uno dei sospetti rapitori della giovane. La donna è stata intercettata mentre parlava al telefono con il marito, e potrebbe dare informazioni utili sul luogo in un cui la ragazza è tenuta nascosta. Già ieri la polizia kenyota aveva diffuso le foto di tre presunti rapitori, ...

Matteo Salvini : "Su Silvia Romano notizie incoraggianti" : Su Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya, "arrivano notizie incoraggianti", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un'intervista concessa all'agenzia Adnkronos, Salvini non si è sbilanciato: "Continuo a mantenere il silenzio di questi giorni per ragioni operative, ma le notizie che arrivano dal luogo sono notizie incoraggianti... Di più non posso dire".La polizia keniana, intanto, ha pubblicato ...

Vittorio Feltri - la brutale verità su Silvia Romano : 'Vittima di miserabili indigeni - ecco quanto ci costerà' : Il che dimostra: è da cretini andare in giro per il mondo a imitare il Samaritano caricandone poi le spese sulla collettività. Se le nostre giovanette piene di sacro fuoco vanno per il globo a ...

Silvia Romano e l'altro. La spia di un'emergenza culturale spiegata da padre Giulio Albanese : ... e dall'altra dimostra il non aver ancora capito che i paesi poveri non sono poveri, ma paesi ricchissimi che sono stati impoveriti dall'esterno, da un'economia che uccide, un'economia predatoria, "...

Kenya - una taglia sui rapitori di Silvia Romano : «Almeno in cinque. Volevano portarla in Somalia» : Continuano le ricerche della cooperante italiana sequestrata a Chakama. La polizia locale lancia appelli ai capitrbù e promette ricompense fino a 25mila euro. Ancora nessuna informazione chiara su dove si trovi la ragazza: «Forse nelle foreste della regione di Hola»