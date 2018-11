Sicurezza | a Torino i droni in supporto della polizia municipale

Torino - Sicurezza non lo fa entrare - straniero torna con molotov : Momenti di tensione ieri notte per il personale di una discoteca di Torino dove è solita concentrarsi la movida della zona.Stando a quanto riferito dagli inquirenti, intorno alle 2 del mattino uno straniero originario della Guinea si è presentato all"ingresso di un locale della movida dove ha preteso di entrare per recuperare una palla da basket. Il suo atteggiamento, da subito aggressivo, ha insospettito gli addetti alla sicurezza che, ...

Torino : in partenza un seminario sulla Sicurezza informatica e la cyber security : ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione alla cyber security industriale Differenze tra Safety e security La crescita del crimine informatico in Italia e nel mondo. Panoramica sulle principali tecniche di ...

Torino - i droni per vigilare sulla Sicurezza : I droni per vigilare sulla sicurezza di Torino. Il capoluogo piemontese sarà la prima città europea con una rete 'drone ready', grazie alla tecnologia 5G di TIM. I piccoli velivoli radiocomandati ...

Sicurezza - a Torino M5s e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del decreto Salvini sui migranti : A Torino le critiche al decreto Sicurezza uniscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Un’intesa, assicurano, solo pragmatica contro “un provvedimento rischioso e un segnale da lanciare al parlamento”. Lunedì 22 ottobre a Torino nel corso del consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno firmato dalla consigliera Pd Elide Tisi per chiedere la sospensione del decreto che potrebbe far uscire molti richiedenti ...

Volley : Gioca Volley S3 in Sicurezza - il tour riparte da Torino : ' Purtroppo anche la cronaca dell'estate appena passata - ha dichiarato Alessandro Laschi, Responsabile Relazioni Esterne dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - è stata ...