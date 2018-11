“Si sono separati” Brutte notizie da Kensington Palace | non andavano più d’accordo

Inceneritori - Di Maio conciliante con Salvini dopo le tensioni : “Si appianerà tutto”. Il leghista : “Sono impianti sicuri” : “Quando lavoriamo insieme, lavoriamo bene”, quindi “vedrete che si appianerà tutto”. Luigi Di Maio torna sullo scontro con Matteo Salvini sul tema Inceneritori e lo fa per spegnere la polemica. Movimento 5 stelle e Lega hanno mostrato di avere visioni molto diverse sulla gestione dei rifiuti, ma il ministro dello Sviluppo economico assicura che “non ci saranno problemi“. “Il tema non sussiste, non è nel ...

Maltempo - esperto CNR : gli eventi estremi “Si possono ripetere - ma non si può dire quando” : L’ondata di Maltempo che ha investito l’Italia nelle scorse settimane “per quanto abbia le caratteristiche di una situazione estrema e fortunatamente rara, ha elementi che corrispondono al quadro prodotto dal cambiamento climatico, e che pertanto si possono ripetere, anche se ovviamente non si può dire quando“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Massimiliano Pasqui, climatologo del Cnr. “Alcuni aspetti di quel ...

L’onda del “sì” riempie piazza Castello. Gli organizzatori : siamo oltre 30mila. Appendino : “Accolgo le critiche - le mie porte sono aperte” : La sfida del Sì è vinta in partenza. Alle 11 piazza Castello è piena all’inverosimile, migliaia e migliaia di torinesi mobilitati per dire di sì alla Tav ma soprattutto per dire di sì a un futuro fatto di infrastrutture, lavoro, sviluppo, cultura, inclusione, diritti. Gli organizzatori dicono con orgoglio: «siamo oltre 30mila». Una manifestazione ...

Quota 100 - duello Tria-Padoan : “Sicuri che un pensionamento vale un nuovo assunto? Non ci sono prove” : Anticipare i pensionamenti per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. È questo il terremo di scontro tra l’ex ministro Pier Carlo Padoan e l’attuale ministro dell’Economia in commissione Bilancio a Montecitorio. Padoan incalza Tria su le leader previsioni ottimistiche di Di Maio e Salvini, secondo i quali per ogni pensionamento più di un giovane entrerà nel mercato del lavoro e il ministro ...

MotoGp – Vinales sorride anche in Malesia : “Siamo riusciti ad andare forte - sono contento” : Maverick Vinales continua a sorridere a Sepang: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia Dopo la vittoria della settimana scorsa a Phillip Island, Maverick Vinales ha chiuso col sorriso anche la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso al quarto posto le Fp2 sulla pista di Sepang alle spalle di un ottimo Jack Miller. “sono molto ...

Dj Fabo - Bongiorno : “Si deve poter morire con dignità. Sono credente - ma la propria fede non può influenzare leggi per tutti” : “Si deve poter morire con dignità”. “Sono credente, ma la propria fede non può influenzare legge per tutti”. Dopo la decisione della Corte costituzionale di rinviare la propria decisione sul reato di aiuto al suicidio e la concessione di un anno di tempo al Parlamento per legiferare, anche la ministra leghistaper la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si è associata alle parole del presidente della Camera M5s ...

Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei Famosi : “Simona Ventura? Sono dispiaciuta” : Isola dei Famosi news 2019: le prime anticipazioni di Alessia Marcuzzi Mancano poco più di due mesi al ritorno dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Un reality show che verrà rivoluzionato ma che manterrà una costante: la presenza di Alessia Marcuzzi. Nonostante lo scandalo del canna-gate all’ultima edizione del programma, Mediaset ha confermato la conduttrice […] L'articolo Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei ...

Renzi vs Floris : “Io non sono al governo - commentiamo quegli altri”. “Si discute sua titolarità a parlare di loro” : Battibecco serrato a Dimartedì (La7) tra il senatore Pd, Matteo Renzi, e il conduttore del talk show politico, Giovanni Floris. L’ex presidente del Consiglio stronca la manovra del governo gialloverde: “Favorisce gli speculatori e non aiuta le famiglie e i lavoratori. Queste misure ci avvicinano molto di più al Venezuela che alla Germania. Ricordo che noi, quando eravamo al governo, non abbiamo promesso la luna. Non ho detto, come Di Maio: ...

Valentino Rossi - GP Thailandia MotoGP 2018 : “Siamo migliorati in accelerazione - sono contento del passo. Domani mi gioco la vittoria” : Valentino Rossi ha ruggito durante le qualifiche del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha battuto un colpo e ha stampato il secondo tempo di giornata ad appena 11 millesimi di distacco da Marc Marquez: un risultato sontuoso per il nove volte Campione del Mondo considerando le difficoltà riscontrate dalla Yamaha in questa stagione. Il centauro di Tavullia si trova a meraviglia sul nuovo circuito di Buriram, ha ...