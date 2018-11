«Si può sempre essere tradite costantemente? »

vanityfair

(Di lunedì 26 novembre 2018) Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, Ho 25 anni e nell’arco della mia vita ho vissuto due storie lunghe e importanti, entrambe finite per tradimento da parte di loro. Dopo queste storie ho avuto varie frequentazioni e vengotradita dopo poco, tra cui pure nell’ultima che è stata molto intensa. Se non ti annoio, vorrei raccontarti la dinamica perché avrei bisogno di un consiglio sincero da parte tua. Mi innamoro perdutamente di un uomo che è 20 anni più grande di me. Lui i primi due mesi di frequentazione mi dice di averne 36 ed io ( visto il suo aspetto molto giovanile) purtroppo gli ho creduto. Solo per caso ho scoperto la sua vera data di nascita e mi viene un colpo. Si giustifica dicendo che prima avrebbe voluto “farmi innamorare di lui” e poi dirmi la verità, altrimenti secondo la sua teoria non sarei mai uscita con lui. In seguito, ho scoperto pure che i ...