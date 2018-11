Si è spento all' età di 77 anni il regista Bernardo Bertolucci

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Questa mattina si èa Roma, nella sua abitazione in via della Lungara, a Trastevere,, grande maestro del cinema italiano. Il famosoè mancato all'età di 77per una crisi respiratoria. Al momento si sa poco in merito all'ultimo saluto che verrà organizzato per rendere omaggio alla memoria dell'immenso artista: pare, infatti, che si terrà una cerimonia privata, anche se non è da escludere un ricordo in Campidoglio.La vita e le opere dinasce a Parma, il 16 marzo 1941: figlio del poeta Attilio e nipote del famoso produttore cinematografico Giov, cresce insieme al fratello Giuseppe (anche lui), respirando aria di cinema e di cultura fin da bambino. In età adolescenziale stringe una forte amicizia con Pier Paolo Pasolini, un legame che risulterà fondamentale per la sua carriera.Giovanissimo, ...