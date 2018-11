Sì di Bruxelles alla Brexit Adesso May deve domare la fronda dei conservatori 

Manovra - dopo bocciatura Ue conte riferisce alla Camera. Bruxelles : 'Grave infrazione delle regole di bilancio' : Oggi informativa urgente del premier sul 'no' della Commissione europea alla legge di bilancioi italiana per 'deficit eccessivo basato sul debito', e quindi per il vicepresidente Moscovici la '...

Bruxelles - poliziotto accoltellato vicino alla Grand Place. Media : “Gridava Allah Akbar” : Il poliziotto ferito a Bruxelles non è in gravi condizioni. L’aggressore, che secondo i Media avrebbe urlato “allah Akbar”, è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco sparati dai colleghi dell’agente . Secondo quanto emerso dai primi accertamenti l’uomo sarebbe noto per traffico d’armi ma non per terrorismo.Continua a leggere

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

Sase : Aeroporto/Raynair - altro che divorzio. Nuove rotte dalla prossima estate con Malta - Londra - Catania - Bruxelles : Perugia/Francoforte operato regolarmente da aprile ad ottobre , UMWEB, Perugia,. In riferimento ad alcune notizie false ed errate sulla rotta Perugia/Francoforte, la Sase - Società di gestione dell'...

Manovra - iniziato il Cdm : entro mezzanotte le risposte alla Ue | Salvini : "Bruxelles dice no? Tiriamo dritti" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

Clima ed energia : l'Italia alla prova di Bruxelles : Un panel con rinnovabili, fossili, economia circolare, efficienza energetica. Quando il centrosinistra è stato spodestato della guida del Paese, la Strategia Energetica Nazionale è stata una delle ...

Bruxelles : se rinuncia alla Tav Torino-Lione l'Italia deve restituire alla Ue 500 milioni : Nel caso in cui il governo decidesse di abbandonare il progetto ferroviario della TAV tra Torino e Lione, l'Italia sarebbe costretta a rimborsare all'Unione Europea circa 500 milioni già percepiti dal ...

Come hanno reagito Bruxelles - i vicepremier e i mercati alla lettera di Tria alla Commissione Ue : 'Il 2,4% è il tetto massimo che ci siamo impegnati solennemente e faremo di tutto per rispettare', ha precisato, 'se dovessimo accorgerci che il trend dell'economia' non fosse in linea con gli ...

