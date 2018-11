Serie D | Francavilla calcio | pari casalingo con la Sangiustese

Diretta Virtus Francavilla Monopoli / Risultato finale 3-3 - streaming video e tv : pari pirotecnico - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Virtus Francavilla Monopoli streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live del derby pugliese di Serie C.

DIRETTA TRAPANI VIRTUS FRANCAVILLA / Risultato finale 3-1 - info streaming : Evacuo chiude il match! - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA TRAPANI VIRTUS FRANCAVILLA streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live , Serie C, 12giornata girone C, .

Diretta Trapani Virtus Francavilla / Risultato live 2-1 - info streaming : Nzola e Tulli la ribaltano! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Trapani Virtus Francavilla streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live , Serie C, 12giornata girone C, .

Diretta Trapani Virtus Francavilla/ Risultato live 0-0 - info streaming : squadre in campo - si gioca! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Trapani Virtus Francavilla streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live , Serie C, 12giornata girone C, .

DIRETTA TRAPANI VIRTUS FRANCAVILLA / Streaming video e tv : così andò l'anno scorso - Girone C Serie C 2018 - - IlSussidiario.net : DIRETTA TRAPANI VIRTUS FRANCAVILLA Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live , Serie C, 12giornata Girone C, .

Virtus Francavilla sconfitta a Monopoli e fuori dalla Coppa Italia di Serie C : Scienza Virtus Francavilla Calcio: Tarolli, Sirri, Cason, Mengoni, Partipilo , 29'st Marino, , Mastropietro , 20'st Albertini, , Folorunsho, Lugo Martinez, Sparacello, Vukmanic , 20'st Caporale, , ...

Serie C - Reggina-Virtus Francavilla 0-1 : amaranto ancora k.o. in campo neutro : La Reggina non riesce a dare continuità al proprio campionato: sconfitta per 1-0 contro il Francavilla nel neutro di Vibo Valentia. Nella prima frazione gli amaranto sono artefici di buona partita creando anche varie occasioni di gol (annullata la rete del vantaggio a Sandomenico per fuorigioco). Il Francavilla si affida esclusivamente alle ripartenze e crea poco o nulla nell’area della squadra di Cevoli. Nel secondo tempo al ...

Serie D - Francavilla Olympia Agnonese 3-1 : La cronaca Al 9' dopo una Serie di rimpalli De Simone dal limite con un rasoterra manda sul fondo. Al 12' replica il Francavilla con Banegas che mette in mezzo, sponda di Cruz per Palumbo che manda a ...

Serie D : da Altamura un punto per il Francavilla : Ma prima della cronaca vogliamo segnalare un bellissimo gesto di sportività che arriva dagli spalti dei tifosi locali. Uno striscione dedicato a mister Ranko Lazic "Lazic la storia ti rende onore". ...