Serie C Gubbio | il nuovo allenatore è Galderisi

Serie C Gubbio - è ufficiale l'esonero di Sandreani : Gubbio - Il Gubbio saluta il proprio allenatore: la società rossoblu, al quindicesimo posto del girone B di Serie C, ha deciso di esonerare Alessandro Sandreani . Il principale indiziato a prendere il ...

Serie C : derby dell'Umbria in arrivo tra Ternana-Gubbio. Domenica diretta radio dalle 18.25 su RGM : ... che sarà diretta da Daniel Amabile della sezione di Vicenza, Domenica a partire dalle 18.25 sulle frequenze di RGM Hit radio o sul canale 604 del Digitale Terrestre con " diretta Sport" e a seguire "...

Video/ Gubbio-Sudtirol (0-0) : highlights della partita (Serie C 8^ giornata) : Video Gubbio-Sudtirol (0-0): highlights e gol (nessuno) della partita valevole per l'ottava giornata di Serie C girone B. Al Barbetti le due squadre si spartiscono la posta in palio.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:39:00 GMT)