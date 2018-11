Serie A | una amara verità Fabrizio Biasin | la lotta per il 1Â° posto non esiste

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete in A per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Arsenal - Emery e la lingua inglese : un rapporto creatosi grazie a… una Serie tv : Unai Emery da quest’estate è l’allenatore dell’Arsenal dove ha sostituito il totem Wenger, ai Gunners da oltre vent’anni. L’allenatore spagnolo, basco per l’esattezza, ha trascorso la maggior parte della carriera in Spagna ad eccezione di un anno allo Spartak Mosca e due stagioni al Psg. Niente Inghilterra per lui, che ha dovuto studiare la lingua per farsi capire meglio dai suoi calciatori e non solo, ...

Serie A - Lazio-Milan : una rete di Immobile a 2 - 00 : ROMA - Lazio-Milan per la corsa Champions: domani all'Olimpico la squadra di Inzaghi parte meglio dei rossoneri, decimati da squalifiche e infortuni e sul tabellone Snai è favorita. La Lazio, che ...

Serie A Empoli - Iachini : «Atalanta? Sarà una partita difficilissima» : Empoli - " Abbiamo cercato di imprimere ai ragazzi altre nozioni tattiche, sia per la fase di possesso che di non possesso, ma c'è ancora tanto da lavorare ". Queste le parole dell'allenatore dell' ...

Serie B Brescia - Corini : «Vogliamo fortemente una vittoria in trasferta» : Brescia - " La vittoria in trasferta la vogliamo fortemente. Ma noi ragioniamo per macro obiettivi, una gara alla volta. Abbiamo la consapevolezza per fare bene, in alcune ci è mancato qualcosa per ...

Serie A Spal - Semplici : «Con la Juventus sarà una bella partita» : FERRARA - La Juventus fa paura a chiunque, ma la Spal di Leonardo Semplici proverà comunque a dare il massimo nella prossima sfida di Serie A di domani pomeriggio, ore 18.00,. "Incontriamo una squadra ...

Serie A - infortunati e squalificati della 13a giornata : Dopo la sosta per la Nazionale torna il campionato italiano di calcio di Serie A, arrivato alla 13a giornata. Ecco infortunati e squalificati di questo turno. Udinese-Roma Udinese infortunati: Teodorczyk (ernia inguinale, rientro metà dicembre); Badu (distorsione ginocchio sinistro, rientro per fine novembre); Ingelsson (operato legamento crociato anteriore sinistro, rientro per gennaio); Barak (fastidio alla schiena, in dubbio) squalificati: ...

Serie BKT - derby calabro Crotone vs Cosenza - per l’occasione il gemellaggio dei consigli comunali delle due città : Sedici anni dopo dall’ultimo incontro (11 febbraio 2012) è di n uovo derby tra Crotone e Cosenza. Una lunga assenza

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'Serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellioneInvieremo replica a Ue con i programmi" | Moscovici chiede "Serietà" - Salvini : "Basta" : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici: "No a trattative da mercanti di tappeti". Salvini: "Basta, pazienza finita".

«Consigliami una Serie tv» : Qualche possibile risposta tra serie nuove e recenti di cui si parla bene: dobbiamo dirvi però che spesso non sono molto allegre