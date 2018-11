Serie A | pari e sbadigli alla Sardegna Arena | 0-0 tra Cagliari e Torino

Diretta Virtus Francavilla Monopoli / Risultato finale 3-3 - streaming video e tv : pari pirotecnico - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Virtus Francavilla Monopoli streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live del derby pugliese di Serie C.

Albalonga (calcio - Serie D) - Capogna : “Tanto rammarico per il pari” : Albano Laziale (Rm) – L’anticipo della 14esima giornata è stato indigesto per l’Albalonga. La squadra di mister Fulvio D’Adderio, reduce da sette punti nelle precedenti tre partite (di cui due con il neo tecnico in panchina), non è riuscita a fare bottino pieno a Rocca Priora, sul campo della Lupa Roma. Il 3-3 conclusivo è stato frutto di un’incredibile rimonta azzurra in dodici minuti dall’iniziale 0-2 e poi del definitivo gol del pari dei ...

Serie D - Francavilla calcio : pari casalingo con la Sangiustese : CRONACA DELLA PARTITA Il primo colpo lo batte il Francavilla all'8' con una conclusione di Paravati deviata in angolo dalla retroguardia ospite. Al 18' pericoloso cross di S. Di Renzo che però non ...

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : il derby della Lanterna finisce pari - tutto nel primo tempo! - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, la tredicesima giornata registra i pareggi di Napoli e Milan mentre il derby della Lanterna finisce in parità.

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Broni supera San Martino di Lupari e raggiunge Napoli al terzo posto : Poche sorprese nella settima giornata del campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia ha superato agevolmente Battipaglia continuando il proprio inizio di stagione impeccabile e mantenendo la testa della classifica. Schio si è liberata di Lucca conservando la seconda posizione, così come Napoli non ha deluso a Vigarano confermandosi al terzo posto. Bella vittoria per Broni che ha superato e staccato San Martino di ...

Serie D - i risultati della domenica : vince ancora il Bari - solo pari per il Cesena : Girone D Axys Zola " Mezzolara 2-0, Calvina Sport " Sasso Marconi 1-1, Cliverghe Calcio " Vigor Carpaneto 1-0, Classe " San Marino 0-1, Crema " Pergolettese 0-0, Fanfulla " Lentigione Calcio 1-1, ...

Risultati Serie A 13ª Giornata – Il Napoli si ferma contro il Chievo - tris in rimonta dell’Empoli : pari Fiorentina : Passo falso del Napoli che si ferma in casa contro il Chievo. Pareggio anche per la Fiorentina a Bologna, vittoria in rimonta dell’Empoli sull’Atalanta: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria del Parma nel lunch match contro il Sassuolo, il pomeriggio della 13ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match che regala verdetti importanti. Il primo è quello del Napoli che perde il passo della Juventus, vittoriosa ieri ...

Serie A - Bologna-Fiorentina 0-0 : ancora un pari per la Viola : Se non è "pareggite" acuta poco ci manca. La Fiorentina al dall'Ara contro il Bologna registra l'ennesimo pari della sua stagione, il quinto di fila dopo i quattro 1-1 delle ultime giornate, stavolta ...

Risultati Serie B : pari tra Livorno e Cittadella - successo esterno del Carpi [FOTO] : 1/21 Foto Paola Garbuio/LaPresse 24 Novembre 2018 Padova (PD) ...

Serie B - pari tra Verona e Palermo : finisce 1-1 : Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del Palermo che, nell'anticipo della 13a giornata di Serie B, pareggia 1-1 contro il Verona di Grosso. Al 31' Di Carmine sblocca a sorpresa il match ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia a Battipaglia - scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di Lupari : Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di Basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre. La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di ...

Risultati Serie C : pari a Vercelli - pioggia di gol in Entella-Olbia [FOTO] : 1/26 Ivan Benedetto/LaPresse ...

Serie C Arezzo-Carrarese - pari di Piscopo all'ultimo respiro : 2-2 : AREZZO - Pareggio 2-2 nel derby toscano tra Arezzo e Carrarese nel posticipo del lunedì. Due volte in vantaggio gli amaranto , con Basit e Persano , , altrettante volte la Carrarese trova la via del ...