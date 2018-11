Serie A | Cagliari-Torino 0-0 | il tabellino della partita

Serie A - Cagliari-Torino 0-0 : pochi sussulti - nessun gol : Sesto pareggio per il Cagliari, sesto pari per il Toro: con la Fiorentina sono le squadre che comandano questa classifica delle mezze delusioni . Qui alla Sardegna Arena sono i sardi a strappare il ...

DIRETTA CAGLIARI TORINO / Info streaming video e tv : la sfida delle panchine - Maran vs Mazzarri - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA CAGLIARI TORINO, Info streaming video e tv: isolani per blindare la salvezza, granata a caccia di punti utili per inseguire un posto in Europa.

Serie A Cagliari - tegola per Maran : rottura del crociato per Castro : Cagliari - Grave infortunio per Lucas Castro . Gli accertamenti medici svolti all'Ospedale Marino di Cagliari sul fantastista rossoblu dopo l'infortunio nell'allenamento di ieri, hanno evidenziato " ...

Serie A - dove vedere Cagliari-Torino : appuntamenti in TV e streaming : La gara è trasmessa in diretta TV su Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251, entrambi canali visibili agli abbonati Sky. Il match verrà trasmesso anche in streaming attraverso l'app Sky Go , ...

Serie A Cagliari - Farias e Klavan si aggregano al gruppo : Cagliari - Doppia seduta di allenamento per il Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, lunedì sera contro il Torino alla Sardegna Arena. Nel corso della mattinata il gruppo ha lavorato ...

Serie A - Juve-Spal a La Penna. Cagliari-Torino arbitra Pasqua : ROMA - Sono state rese le note le designazioni arbitrali della tredicesima giornata di Serie A. Si comincia con l'anticipo del sabato, ore 15, Udinese - Roma , Fabbri,. Alle 18 Juventus - Spal , La ...

Serie A Cagliari - Faragò - Farias e Klavan a parte : Cagliari - I rossoblu si sono allenati, con una seduta mattutina, ad Asseminello. Il tecnico, Rolando Maran , oltre che dei nazionali, ha dovuto fare a meno di Faragò , Klavan e Farias , che hanno ...

Serie A Cagliari - personalizzato per Klavan e Farias : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari . Ad Asseminello il lavoro è iniziato in palestra con l'attivazione che ha previsto addominali ed esercizi di core stability. Quindi tutti in campo dove i ...

Serie A Cagliari - doppiette di Sau e Cerri nel test con la Primavera : Cagliari - Partitella di allenamento per il Cagliari contro la Primavera. La gara si è conclusa con il punteggio di 5-1 a favore della prima squadra allenata da Maran , che non aveva a disposizione né ...