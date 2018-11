Selfie con le ruspe a Roma

Roma - il dramma di Chiara : cade dal balcone e muore a 14 anni - forse un Selfie : Il Quartiere Ostiense di Roma, nelle ultime ore, è stato sconvolto da tragedia terribile. Chiara, 14 anni, è caduta dal terrazzino della sua abitazione, in via della villa di Lucina. La ragazzina, è precipitata dal sesto piano mentre i genitori ed il fratellino dormivano. Sulla vicenda - ancora tutta da chiarire - stanno indagando gli uomini della polizia scientifica e del commissariato Colombo. Si pensa ad un tragico incidente ma, per il ...

Roma - morta 14enne precipitata da sesto piano con smartphone in mano/ Selfie estremo? Genitori sotto choc - IlSussidiario.net : Roma, morta 14enne dopo esser precipitata dal sesto piano . Ultime notizie, i Genitori stavano dormendo e non si sono accorti: suicidio o Selfie estremo

Roma - 14enne precipita da balcone e muore : forse un Selfie estremo I genitori : 'Dormivamo' : Roma si è svegliata con un grande dolore nel cuore. La notizia è scioccante: una quattordicenne è morta dopo essere precipitata dal sesto piano. Ci troviamo nel quartiere Ostiense, in via della Villa ...

Med : dialogo a Roma si promuoverà anche con i Selfie : ANSAmed, - Roma, 22 NOV - Il dialogo nel Mediterraneo si promuove anche attraverso i selfie. E' l'iniziativa che sarà lanciata in occasione dell'edizione 2018 di Mediterranean Dialogues a Roma, in ...

Napoli - Selfie scandalo in chiesa : l'intellettuale posa con la ragazza nuda : Da diversi anni, per effetto di una convenzione tra l'Arcidiocesi di Napoli e l'associazione Il Canto di Virgilio, la Domus Ars è diventate un centro culturale che ospita concerti, spettacoli, ...

Napoli - Selfie scandalo in chiesa : l'intellettuale posa con la ragazza nuda : Da diversi anni, per effetto di una convenzione tra l'Arcidiocesi di Napoli e l'associazione Il Canto di Virgilio, la Domus Ars è diventate un centro culturale che ospita concerti, spettacoli, ...

Alla nuova sede della Lega a Roma : Selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Milan-Juve - Selfie con Cristiano Ronaldo ma alle spalle c’è Chiellini nudo [FOTO] : 1/3 ...

Mian-Juve - Selfie con Cristiano Ronaldo ma alle spalle c’è Chiellini nudo [FOTO] : 1/3 ...

Chiellini nudo dietro il Selfie con Ronaldo : il primavera del Milan Raoul Bellanova si scusa su Instagram : Il postpartita di Milan-Juventus, già movimentato dall'espulsione di Higuain, ha riservato un retroscena "hot", nato da una gaffe involontaria di un giocatore della primavera del Milan, Raoul ...

Drone Selfie full HD in sconto del 51% su TomTop : Quando si cerca un Drone selfie, non è affatto facile destreggiarsi fra le offerte disponibili online. Si rischia sempre di pagare il prodotto troppo poco, rinunciano in maniera drastica alle prestazioni, oppure di adocchiare modelli leggi di più...

Conte e il Selfie proibito : selfie alla Camera per Giuseppe Conte . Dopo aver risposto al question time, il premier esce dall'emiciclo, e prima di imboccare il corridoio che porta alla sala del governo di Montecitorio e da qui ...

[La polemica] La Isoardi e il Selfie intimo con Salvini mentre dorme in camera da letto. Uno spettacolo pericoloso : Di tante cose che sono state dette e scritte in queste ore sulla rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, tra mille retroscene più o meno fantastici ipotizzati, tra mille ipotesi più o meno ...

Dissesto idrogeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un Selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...