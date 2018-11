Scuola | Immacolata e vacanze di Natale | date calendario dicembre 2018

scuolainforma

(Di lunedì 26 novembre 2018) Ilscolastico/19 prevede come ogni anno lo stop dalle lezioni per il mese di: si tratta dell’e delledi. Quali sono lepreviste? Sono le stesse per tutte le regioni? Non proprio. Entriamo nel dettaglioPonte dell’Per il, possiamo dire che il ponte dell’è ‘bruciato’. La festività, che cade il giorno 8, quest’anno sarà di sabato. Ciò significa che chi fa la settimana corta, non avrà diritto a nessun giorno di vacanza, mentre chi fa la classica settimana da 6 giorni, si fermerà solo il giorno festivo, ovvero sabato 6Vacanza diLedipreviste dalscolastico variano da regione a regione. Come spesso accade, i primi ad abbandonare i banchi dinelsono gli studenti siciliani, che vanno a casa a ...