Scrive ad un’amica un messaggio «imbarazzante» | ma sbaglia destinatario | la figuraccia è

attualitavip.myblog

(Di lunedì 26 novembre 2018) Può capitare a tutti di mandare un messaggino, che sia un sms o un direct su Messenger o su Whatsapp, e dire. Ma ciò che è accaduto a Jamie Astwood, giovane futura mamma 28enne, va oltre: durante una conversazione con la sua amica Jess Turner, le ha infatti inviato unche riguardava i suoi ‘bisogni’ intestinali quotidiani. Peccato che ilnon sia arrivato all’amica, ma ad un estraneo.Ildi Jamie diceva: «Sto facendo la mia solita ‘plop’ mattutina», riferita ovviamente a ciò che state pensando. Ma per sbaglio non l’ha inviato all’amica Jess, ma ad un uomo che le aveva precedentemente scritto per acquistare il vecchio smartphone del suo fidanzato: quando infatti postiamo un annuncio di vendita sulla piattaforma Facebook Marketplace, i potenziali acquirenti possonorci proprio su Messenger, il che ha probabilmente confuso ...