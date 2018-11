Scienziato cinese afferma di avere “creato” i primi neonati geneticamente modificati

meteoweb.eu

: Scienziato cinese sostiene di aver creato primo essere umano con Dna modificato' ? - RaiNews : Scienziato cinese sostiene di aver creato primo essere umano con Dna modificato' ? - NILVADARK : 'Cina: 'Creati primi esseri umani con Dna modificato'' Uno scienziato cinese sostiene di aver creato i primi esse… - mrighetti1967 : RT @cjmimun: Uno scienziato cinese sostiene di aver creato i primi esseri umani geneticamente modificati al mondo. Si tratterebbe di due ge… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Un ricercatorehato di“creato” i: si tratterebbe – spiega il New York Times, riportando i dettagli forniti da AP – di due gemelle il cui patrimonio genetico è stato riscritto. Il ricercatoreHe Jiankui ha dichiarato dialterato il DNA degli embrioni di 7 coppie che si sono sottoposte a trattamenti per la fertilità: una di queste sarebbe riuscita a portare a termine una gravidanza, dando alla luce le due gemelle. Il ricercatore ha spiegato che il suo obiettivo è quello di trasmettere l’immunità genetica all’HIV, rifiutando di fornire informazioni sui genitori delle gemelle. Lezioni non sono ancora state verificate.L'articolodi“creato” iMeteo Web.