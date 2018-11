Scienziati | il Mar Morto è diventato salato a causa di meteorite

Marte - la sonda InSight sul pianeta Rosso : gli Scienziati della Nasa e i 7 minuti di terrore : È il primo passo di un viaggio che ci potrà dire non solo come e perché si è formato Marte ma anche come si sono formati i pianeti in generale. Dopo sette anni di lavoro, quasi sette mesi di viaggio nello Spazio gli scienziati vivranno otto minuti d’angoscia: la sonda americana InSight toccherà la superficie del pianeta Marte, al termine di una discesa ad alto rischio. E gli ingegneri della Nasa che seguono l’operazione dalla Terra non possono ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Scienziati in guerra - Massimo Capaccioli racconta l'uso della tecnologia in campo bellico : Infatti, durante la Seconda guerra Mondiale fu prassi comune la collaborazione tra scienza e guerra.

Marte - gli Scienziati : “Nell’acqua c’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita” : A tre mesi dal clamoroso annuncio degli scienziati italiani ovvero la scoperta di un lago di acqua nel sottosuolo di Marte, arriva un’altra notizia che entusiasma la comunità scientifica: c’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell’acqua salata che si trova nel sottosuolo del Pianeta Rosso, compreso il lago scoperto dal radar italiano Marsis, della sonda europea Mars Express. La ricerca del California Institute of Technology ...

Gli Scienziati vanno su Marte grazie alla mixed-reality : Poter camminare su Marte per osservare da vicino i suoi rilievi e le rocce senza spostarsi di un millimetro dal proprio laboratorio: da oggi gli scienziati possono farlo, con l’aiuto di un semplice visore per la mixed-reality. E possono farlo anche assieme, dandosi appuntamento per un meeting “lassù”. Succede grazie a OnSight, un software appositamente creato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa per Microsoft HoloLens, che riproduce ...

L'Etna scivola nello Ionio - le cause in fondo al mare. Gli Scienziati : «Non sappiamo se ci sarà uno tsunami» : L'Etna sta scivolando in mare, nelle acque dello Ionio: a largo della costa est della Sicilia c'è infatti un 'motore sommerso' che sta facendo muovere il vulcano...

La Notte dei Ricercatori e anche il giorno dopo : pronti a trasformarvi in Scienziati? : Da Marte a Saturno, dal cuore ai batteri, dall’intelligence alla scienza per l’archeologia, dai virus letali alla chimica in tavola, dagli animali fantastici alla fisica, anche quella dei supereroi, dai misteri del nostro cervello a quelli di Star Wars. pronti a trasformarvi in scienziati? Scatta in 27 Paesi la Notte Europea dei Ricercatori 2018 e in 34 città italiane è BEES (BE a citizEn Scientist), il progetto coordinato da ...

Scienziati : la prima spedizione su Marte diventerebbe l'ultima per i suoi partecipanti - : I ricercatori ritengono che la scienza e la tecnologia non possano risolvere il problema di un viaggio in sicurezza dell'uomo sul pianeta rosso. L'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato un rapporto sconfortante, secondo cui la ...

Marchesan - un italiana tra gli Scienziati emergenti nel mondo 'La sfida più grande Le differenze di genere' : 'VORREI che questo riconoscimento fosse per tutte le donne che fanno ricerca, anche quelle che stanno vivendo momenti di difficoltà. Tenete duro, siamo sulla strada del cambiamento: speriamo che l'...