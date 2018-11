Scienza | quando muoriamo ' sappiamo' di essere morti

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Sembra la trama di un film horror, ma in realtà è uno studio scientifico. Il Mirror prima e Il Mattino e Il Messaggero poi, hanno riportato uno studio scientifico dai tratti veramente inquietanti. Il dottor Sam Parnia della Stony Brook University School of Medicine di New York ha scoperto, durante un suo studio sulla rianimazione, che nel momento in cui moriamo, rimaniamo coscienti, nel nostro corpo morto, per un breve lasso di tempo. C’è da chiedersi come il dottore abbia potuto scoprire una cosa del genere. Ebbene, il suo meticoloso studio prevedeva di intervistare i ‘resuscitati’.Interviste La tecnica utilizzata dal ricercatore non ha nulla di contorto né tantomeno di paranormale. Senza l’ausilio di tavole oujia o rituali necromantici, il dottore si è limitato ad intervistare i pazienti 'riportati in vita' a seguito di un arresto cardiaco. Tecnicamente il decesso viene dichiarato ...