Sci alpino | Coppa del Mondo 2018-2019 | Federica Brignone con l’obiettivo sfera di

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise femminile 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018 saluta la costa orientale degli Stati Uniti, più precisamente Killington nel Vermont e sbarca in Canada, a Lake Louise per un fine settimana ricco di appuntamenti. Le atlete, infatti, saranno impegnate in tre prove: due discese libere e un supergigante. Vedremo, dunque, all’opera le regine della velocità in una tre-giorni quanto mai interessante e da non perdere. Dopo le prime gare di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già da venerdì con un superG e poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato con la seconda discesa della stagione. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello all’esordio a Soelden è stato cancellato. Di seguito il programma completo del fine settimana di Beaver Creek con gli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le pagelle. Shiffrin regina in casa - Jansrud comincia bene - steccano gli uomini-jet azzurri : Le pagelle dello slalom femminile di Killington e del superG di Lake Louise, che ha visto le vittorie di Mikaela Shiffrin e Kjetil Jansrud. Mikaela Shiffrin 8: ad una sola vittoria dal record di Marlies Schild. Successo numero 45 in carriera, 34esimo tra i rapid gates, dove si conferma la regina incontrastata. Cala il tris a Killington, dopo i trionfi delle ultime due stagioni. Un pronto riscatto dopo il mancato podio di ieri e 100 punti che le ...

Sci alpino - Jansrud imprendibile nel SuperG di Lake Louise : deludono gli azzurri : Kjetil Jansrud è ancora il re del SuperG, seconda vittoria consecutiva a Lake Louise. Attardati gli azzurri Kjetil Jansrud si mette a sedere sulla poltrona del leader del SuperG di Lake Louise per il secondo anno consecutivo e per la terza volta nella sua storia. Il plurivincitore della Coppa del mondo si conferma il più forte nella specialità e torna ad imporre la sua legge nella prima gara di stagione con il tempo di 1’33″52, ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : Kjetil Jansrud vince la sfida con Kriechmayr. Azzurri lontanissimi dal podio : Kjetil Jansrud e vincent Kriechmayr erano i due grandi favoriti della vigilia ed il SuperG di Lake Louise ha confermato i pronostici iniziali. A vincere è stato il norvegese, che ha preceduto di 14 centesimi il rivale austriaco. Per Jansrud si tratta della ventiduesima vittoria della carriera, la numero dodici in questa specialità. Una gara praticamente alla pari tra i due, con il norvegese che ha fatto la differenza solamente nel tratto ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin vince anche a Killington : l’americana si prende lo slalom femminile : Vittoria numero 45 in carriera per Mikaela Shiffrin davanti alla Vlhova, Irene Curtoni chiude all’undicesimo posto Dopo la vittoria a Levi Mikaela Shiffrin si conferma padrona dello slalom conquistando a Killington, la vittoria numero 34 nella specialità e la 45 della carriera. E ciò nonostante la bella seconda manche di Petra Vlhova, risalita in seconda posizione a 57 centesimi dall’americana. Terzo posto per la campionessa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : quando e dove si svolgono le prossime gare? Appuntamento a Lake Louise e Beaver Creek. Programma - orari e tv : Si è appena conclusa il primo spettacolare fine settimana sulle nevi nordamericane ma non preoccupatevi, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 è già pronta a spostarsi per il secondo Appuntamento tra Stati Uniti e Canada. Gli uomini salutano Lake Louise (dove lasciano spazio alle donne) e sbarcano a Beaver Creek nel Colorado per affrontare una discesa libera, un supergigante e uno slalom gigante. Per quanto riguarda il fine settimana sul ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : Jansrud davanti a tutti - azzurri fuori dai 10 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Sulla pista canadese alle ore 20.00 italiane (le 12.00 locali) si annuncia ancora grande spettacolo dopo la discesa libera di ieri, nella quale i nostri Christof Innerhofer e Dominik Paris si sono piazzati sul podio (alle spalle dell’austriaco Max Franz) facendo capire che l’Italia è pronta ad un ruolo di ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin è già in fuga con oltre 100 punti su Petra Vlhova : Mikael Shiffin vince anche lo speciale di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 e vola già via in Classifica generale ed in quella di specialità. L’americana, infatti, raggiunge quota 310 punti e allunga nettamente sulla seconda della classe, la slovacca Petra Vlhova, a +114 punti! Al terzo posto rimane la nostra Federica Brignone a -130, mentre Wendy Holdener è quarta a -149. Per quanto riguardo la ...

Sci alpino - Slalom Killington 2018 : Mikaela Shiffrin imbattibile - 45ma vittoria in carriera! Irene Curtoni a ridosso della top10 : Mikaela Shiffrin è profeta in Patria e, dopo quello di Levi, si aggiudica anche lo Slalom di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La fuoriclasse nata a Vail ritocca per l’ennesima volta il suo record, giungendo al successo numero 45 in carriera e il numero 34 nella specialità (portandosi a -1 dal primato dell’austriaca Marlies Schild). Dopo una prima manche nella quale non ha voluto ...

Sci alpino – Slalom femminile : Shiffrin da urlo nella prima manche a Killington - Curtoni e Costazza qualificate : Killington: Irene Curtoni e Chiara Costazza qualificate, in testa c’è la Shiffrin. Seconda manche dello Slalom alle 19 C’è ancora la seconda manche da disputare (ore 19, diretta tv Raisport ed Eurosport 1), ma da Killington sembra arrivare l’ennesima conferma: la numero uno dello Slalom femminile è Mikaela Shiffrin. Ancora una volta senza strafare, nella nebbia del Vermont la statunitense è la più veloce e punta a ...

