SCHIO In città ' Lo sport che vorremmo'

Sciopero generale dei medici - a riSCHIO 40mila interventi. Vergallo (Aaroi-Emac) : “Azione anche a tutela dei cittadini” : A rischio 40mila interventi. A comunicarlo è il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori che – in riferimento allo Sciopero generale dei medici del Servizio Sanitario Nazionale indetto per venerdì 23 novembre – “provocherà forti disagi negli ospedali italiani con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi ...

Inquinamento - non è un problema solo nelle città : le zone più "a riSCHIO" in Italia : Nel 2018 sono già 11 le città Italiane "fuorilegge", ma anche dalle zone rurali non arrivano buone notizie: quali sono le...

Libertadores : tormenta su Buenos Aires - Superclasico a riSCHIO rinvio. Città blindata : Le forti piogge che si sono abbattute questa mattina sulla capitale argentina minacciano la finale di stasera tra Boca e River. Migliaia di agenti in Città per garantire la sicurezza. Un clima da ...

Il monito di De Luca : 'Reddito di cittadinanza - attenti al riSCHIO camorra' : rischio camorra dietro il reddito di cittadinanza, 'sarà un bordello, nel senso tecnico',, 'pochi' 50 milioni stanziati per le Zes, 700 milioni per la piccola portualità 'che non sono i talleri di ...

Manovra - reddito di cittadinanza a riSCHIO flop : rischio trappola o rischio flop. Il destino del reddito di cittadinanza di matrice grillina oscilla, secondo addetti ai lavori ed esperti del settore che operano nelle stesse strutture del ministero ...

RISCHIO SCUOLE CHIUSE A ROMA : ALLARME MALTEMPO/ Ultime notizie : allagamenti e disagi in tutta la città : SCUOLE CHIUSE a ROMA e nel Lazio: RISCHIO per domani dato il forte MALTEMPO. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:23:00 GMT)

RiSCHIO Paese e ricchezza privata - se fossero i cittadini a salvare lo Stato? : Secondo Moody’s la ricchezza delle famiglie è «un’importante valvola di sicurezza per lo Stato e potenzialmente «una fonte di finanziamento per il governo». Dai “Cir” alla patrimoniale ecco le ipotesi sul tavolo...

Incendio a Milano - odore di bruciato in tutta la città. L’Arpa rassicura : nessun riSCHIO per la salute : Ancora una discarica abusiva a Milano. I carabinieri del Nucleo operativo ecologico, hanno sequestrato un capannone a Cornaredo, nell’hinterland Nord-Ovest, dove sono stai trovati 1.200 metri cubi di rifiuti speciali stoccati abusivamente. A far scattare le indagini sono stati gli abitanti della zona insospettiti dal continuo via vai di camion. Cos...

Conte : reddito di cittadinanza su base geografica. Di Maio tradisce il Sud? RiSCHIO di molti esclusi - '47% al Centro-Nord' : reddito di cittadinanza su base geografica. Ovvero? A parlare della misura cavallo di battaglia che ha decretato, nelle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, il trionfo del M5S al Sud, è il premier Giuseppe Conte, che ammette di aver parlato di questo modello anche durante il primo incontro che ha avuto con la cancelliera tedesca Angela Merkel. In un intervendo alla scuola di formazione politica della Lega, a Milano, Conte ha detto che il ...

Bene confiscato alla camorra apre ai cittadini nel quartiere a riSCHIO della provincia : Per nove anni sarà un luogo di incontro per associazioni e cittadini. Nel cuore di Scanzano, quartiere a rischio camorra di Castellammare. Oggi 13 ottobre, alle 10,30, l'inaugurazione del Bene ...

Reddito di Cittadinanza - Bari : 4 su 10 rinunciano al simile “bonus dignità”/ RiSCHIO per chi vive coi genitori : Reddito di Cittadinanza, le ultime notizie e i dubbi: a Bari 4 su 10 rinunciano al simile "bonus dignità". Misura a Rischio per chi vive ancora in casa con i genitori(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Reddito di cittadinanza a riSCHIO per chi vive con i genitori : Il termine fu coniato quasi dieci anni fa dall'allora ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa: 'bamboccioni'. Da allora è entrato nel gergo comune per indicare quella fetta di ragazzi italiani che rimangono, a volte ben oltre la soglia della giovinezza, a casa ...

Reddito di cittadinanza : aumenta il riSCHIO di 'false separazioni' : La nota di aggiornamento del Def, in attesa di una sua approvazione definitiva, ha scoperto le carte del Governo: circa dieci miliardi di euro saranno destinati alla riforma dei centri per l'impiego, ma soprattutto al "Reddito di cittadinanza". Una misura che gli italiani hanno imparato a conoscere perché si pone l'obiettivo di dare tranquillità economica a chi non ha un lavoro e va collocato all'interno di un sistema in cui sarà "formato", ...