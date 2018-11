Scherma | Coppa del Mondo 2018-2019 | il grande ritorno di Elisa Di Francisca e il primo

Scherma - Coppa del Mondo : Italia sul podio con spadisti e fiorettisti : Ad Algeri, invece, l'Italia conquista il terzo posto nella gara a squadre che ha concluso la tappa nordafricana del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il giorno dopo la gara ...

Scherma - Coppa del Mondo : Di Francisca vittoriosa nella tappa di Algeri : Scherma, Coppa del Mondo: la neo mamma Elisa Di Francisca al rientro ha vinto la tappa di Algeri Rientro con vittoria, dopo la maternità per Elisa Di Francisca. La jesina, che mancava dalle scene internazionali dai Giochi Olimpici di Rio 2016, al suo rientro in pedana, vince la tappa d’esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile svoltasi ad Algeri. Podio al rientro internazionale anche l’altra neo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : primo podio in carriera per Federico Vismara! L’azzurro è terzo a Berna : Sulle pedane di Berna Federico Vismara conquista il primo podio della carriera nella Coppa del Mondo di Scherma. Nella prima tappa stagionale del circuito di spada maschile, il 21enne emiliano chiude al terzo posto dopo essere stato superato in semifinale dal giapponese Kazuyasu Minobe per 15-11. Il nipponico ha conquistato poi il successo del torneo, battendo in finale l’olandese Bas Verwijlen (priorità sul 9-9). Un torneo da grande ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Elisa Di Francisca eccezionale! Trionfa ad Algeri al rientro in pedana - sul podio anche Martina Batini : Un rientro in pedana eccezionale per Elisa Di Francisca, che dopo due anni di stop per la maternità, torna subito al successo, imponendosi sulle pedane di Algeri nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. La 35enne jesina aveva gareggiato per l’ultima volta in ambito internazionale alle Olimpiadi di Rio 2016, quando conquistò la medaglia d’argento. Una giornata davvero speciale per i colori azzurri, perché anche ...

Scherma – Spada maschile : scatta la Coppa del Mondo a Berna - dodici gli azzurri in pedana : Si comincia nella giornata di oggi con la fase a gironi in cui saranno impegnati tutti gli azzurri tranne Santarelli e Fichera, già al main draw scatta dalle pedane svizzere di Berna il circuito di Coppa del Mondo di Spada maschile. Nel fine settimana infatti gli spadisti saranno impegnati nel primo appuntamento che inaugura la nuova stagione. Per l’Italia saranno in pedana il campione del Mondo 2017 Paolo Pizzo, Enrico Garozzo, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : esordio stagionale per spadisti e fiorettiste - tornano in pedana Elisa Di Francisca e Martina Batini : Doppio appuntamento questo fine settimana per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. A Berna ci sarà l’esordio stagionale degli spadisti, mentre ad Algeri quello delle fiorettiste. In pedana ci saranno dei ritorni importanti per l’Italia che punterà a partire subito al meglio. Andiamo quindi a scoprire le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto femminile in cui torneranno in pedana in ambito internazionale Elisa Di Francisca ...

Scherma – Coppa del Mondo di Fioretto Femminile : le azzurre tornano in pedana - grande rientro di Di Francisca e Batini : Elisa Di Francisca e Martina Batini tornano in pedana per la Coppa del Mono di Fioretto Femminile Inizia da Algeri la stagione di Coppa del Mondo di Fioretto Femminile. Saranno dodici le azzurre in pedana e per tre di loro si tratterà di una gara dal significato particolare. Per Alice Volpi sarà infatti la prima volta in gara da campionessa del Mondo. La fiorettista senese esordirà con al collo l’oro individuale conquistato a Wuxi lo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : ad Algeri rientrano Elisa Di Francisca e Martina Batini : La Coppa del Mondo di fioretto femminile fa tappa ad Algeri questo fine settimana e in casa Italia ci sono due grandi ritorni, quello di Elisa Di Francisca e Martina Batini. Entrambe rientrano nel circuito mondiale dopo la lunga pausa per le rispettive gravidanze e sarà subito una gara importante per valutare lo stato di forma delle due fiorettiste azzurre. Escludendo le qualificazioni agli Assoluti, Elisa Di Francisca manca su una pedana ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli sciabolatori iniziano bene la stagione. Samele e Berrè ai vertici - ma sfuma il podio a squadre : Buon avvio di stagione per l’Italia nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Grande giornata sabato con ben due azzurri sul podio individuale, mentre non è stata altrettanto brillante la prova di domenica, in cui l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella gara a squadre, dovendosi accontentare del quarto posto. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo sulle pedane di Algeri nell’ultimo fine settimana. Luigi Samele è tornato ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : sciabolatori quarti ad Algeri. Vince la Corea del Sud : Dopo la doppietta nella giornata di ieri (Samele secondo e Berrè terzo), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella prova a squadre di sciabola maschile ad Algeri. Il quartetto azzurro (Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano) ha chiuso al quarto posto, dopo essere stato sconfitto prima in semifinale dalla Russia e poi nella finalina per la terzo posizione contro la Germania. Una questione di stoccate per ...

Scherma - Coppa del mondo di sciabola : Samele e Berrè sul podio di Algeri : Coppa del mondo di sciabola: ottimo podio per Luigi Samele ed Enrico Berrè ad Algeri Inizia bene per l'Italia la stagione di Coppa del mondo di sciabola maschile. La tappa d'esordio stagionale svoltasi ad Algeri vede ben due atleti azzurri conquistare il podio. Luigi Samele conclude al secondo posto la gara Algerina, mentre Enrico ...

