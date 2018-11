Sara Sampaio | le foto più belle da Instagram e sfilate

gqitalia

(Di lunedì 26 novembre 2018)è un Angelo dallo sguardo magnetico, con occhi verdi che riescono a catturare (e conquistare) non solo davanti all’obiettivo, ma anche quando si trova in passerella. La modella ventisettenne, nata a Porto (in Portogallo), ha iniziato la sua carriera dopo aver vinto un concorso nel 2007. Nel giro di poco tempo si è trovata sulle copertine di magazine prestigiosi, nonché testimonial di brand come Calzedonia, Replay e Pinko. Il suo nome però è anche legato a Victoria’s Secret.Alla corte di Victoria’s Secret Il debutto dicon Victoria’s Secret risale al 2013, con la linea Pink. Nel novembre dello stesso anno ha fatto la sua prima comparsa sulla passerella del Victoria’s Secret Fashion Show, per poi entrare ufficialmente nella squadra due anni dopo.è il primo Angelo portoghese della maison. Nel 2017, insieme ad altre colleghe ...