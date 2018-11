Sanremo 2019 | Claudio Bisio conduttore?

Claudio Baglioni chiude la prima parte del tour. Ora Sanremo 2019 - poi nuovi concerti in primavera : il saluto sui social : ... per nuovi concerti nei palasport: la seconda parte di "Al Centro" partirà il 16 marzo dal Modigliani Forum di Livorno e vedrà il cantautore esibirsi nei principali palazzetti dello sport fino al 24 ...

Viviani : 'Nel 2019 sogno la Milano-Sanremo' : ... quella al campionato italiano di Darfo Boario Terme è stata la vittoria più bella dell'anno ' ha spiegato Viviani, che assieme alla compagna e azzurra Elena Cecchini , campione del mondo nella ...

Festival di Sanremo 2019 tra Bocelli e Ed Sheeran - spuntano anche Eros Ramazzotti ed Emma Marrone : Altre indiscrezioni raggiungono il web a proposito degli ospiti e degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019. Se sul fronte degli ospiti si parla di Andrea Bocelli ed Ed Sheeran ma anche di Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, tra i Big spuntano i nomi di Dodi Battaglia, Simone Cristicchi e Clementino. All'annuncio del cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 non manca molto: nel mese di dicembre conosceremo i nomi dei 22 Campioni ...

Sanremo 2019 : Tatangelo - Tozzi… Al via il toto-nomi : Il Festival di Sanremo 2019 è alle porte ed è già iniziato il toto-nomi. Quali saranno i cantanti in gara in questa nuova edizione targata Claudio Baglioni? Secondo le prime indiscrezioni a salire sul palco dell’Ariston potrebbe essere, ancora una volta, Anna Tatangelo, fresca di ritorno di fiamma con Gigi D’Alessio. Anche il cantante napoletano è dato per sicuro fra i Big che si esibiranno nella kermesse, forse in coppia con Nino ...

Festival di Sanremo 2019 tra Riki e Irama; Achille Lauro verso la conferma? Indiscrezioni sui Campioni : Il Festival di Sanremo 2019 arruolerà uno degli ultimi vincitori di Amici di Maria De Filippi. La domanda è: quale? Irama, vincitore in carica, e Riki - vincitore della categoria canto della scorsa edizione di Amici - sarebbero in corsa per un solo posto tra i Big di Sanremo 2019. Lo svela il settimanale Chi in edicola questa settimana. Sulle pagine di Chi si legge che tra i nomi dei cantanti scelti per il Festival di Sanremo 2019 c'è posto ...

Sanremo 2019 - il totonomi : da Gigi e Anna a Raf e Tozzi : Bertè, D'Alessio, Tatangelo, Emma, Renga: mentre entra nel vivo il toto nomi per il prossimo Festival di Sanremo, il secondo targato Claudio Baglioni, c'è fibrillazione tra i fan dei cantanti che sulla rete commentano le possibili candidature dei loro beniamini.I sostenitori di Gigi D'Alessio si chiedono se sarà all'Ariston e se con lui ci sarà un altro artista napoletano con il quale ultimamente fa comunella sul web, ...

Sanremo 2019 - il programma delle cinque serate : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana

Sanremo 2019 - cambia il regolamento : ecco le novità : cambia il regolamento del Festival di Sanremo 2019 dopo il caso di plagio dello scorso anno di Fabrizio Moro – Ermal Meta: ecco tutte le novità La grande macchina del Festival di Sanremo 2019 è al lavoro per la 69ima edizione della kermesse canora, in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 in prima serata su Rai 1. In queste ore, infatti, è stato reso noto il nuovo regolamento per partecipare alla gara. cambia il regolamento novità nel regolamento ...

Sanremo 2019 - il programma delle 5 serate : la scaletta sera per sera : Il festival di Sanremo 2019 parte ufficialmente con la pubblicazione del Regolamento. In attesa di scoprire i giovani che gareggeranno con i Big nell'unico 'girone' che si affronterà all'Ariston dal 5 al 9 febbraio, vediamo come il Direttore Artistico Claudio Baglioni ha disegnato le cinque serate di Sanremo 2019. Sanremo 2019, scaletta prima serata (martedì 5 febbraio) Nella serata inaugurale del Festival si esibiranno tutti e 24 gli ...

Sanremo 2019 : Irama o Riki in gara? Spunta il nome di Achille Lauro : Cresce l’attesa per Sanremo 2019: quali saranno i 20/22 big in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana? Ecco le prime indiscrezioni Riki, Irama, Arisa, Loredana Bertè e Giusy Ferreri. Questi sono solo alcuni dei papabili nomi dei big candidati a partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2019. Intanto in queste ore su “Chi” si parla di una possibile esclusione di entrambi gli Amici di Maria De Filippi. Sarà ...

Festival di Sanremo 2019 : il regolamento - serata per serata : Festival di Sanremo 2019 Il regolamento del Festival di Sanremo 2019 risentirà della novità più significativa introdotta dal direttore artistico Claudio Baglioni: nella nuova edizione, i Campioni in gara passeranno da 20 a 24. I suddetti artisti, tuttavia, comprenderanno anche i due vincitori della sezione Giovani, che verrà scorporata dalla kermesse e che andrà in onda in prime time su Rai1 il 20 e 21 dicembre prossimi. Di conseguenza, stavolta ...

Festival di Sanremo 2019 - regolamento : dopo il caso Meta-Moro - cambia il concetto di ‘canzone nuova’ : Ermal Meta, Fabrizio Moro Il regolamento del Festival di Sanremo cambia in uno dei suoi punti più controversi. Artisti avvisati, mezzi salvati. Il caso del presunto plagio contestato lo scorso anno ad Ermal Meta e Fabrizio Moro ha creato un precedente e così, quest’anno, gli organizzatori della kermesse hanno deciso di mettere mano al cavillo che norma l’utilizzo, all’interno delle nuove canzoni, di stralci di partiture già ...

Ufficiale il programma di Sanremo 2019 con Claudio Baglioni : il Festival serata per serata : Il programma di Sanremo 2019 è finalmente Ufficiale. Claudio Baglioni torna al timone della kermesse in riviera per il secondo anno consecutivo e con un regolamento completamente ribaltato che non prevede la partecipazione di Nuove Proposte alla serata finale. Tutti gli artisti, indicati nel numero di 24, gareggeranno quindi nella medesima categoria e fino all'ultima serata, dal momento che anche quest'anno non sono previste ...

Achille Lauro e Boss Doms a Sanremo 2019? / 'Il loro brano ha fatto colpo sulla giuria' : l'indiscrezione - IlSussidiario.net : Achille Lauro e Boss Doms al Festival di Sanremo 2019? l'indiscrezione: 'hanno presentato un brano per prendere parte alla kermesse canora'