Sanità | col cucciolo in ufficio | l’Ats Milano vara il suo regolamento

Grecia - ma quale fine della crisi : è record suicidi - Sanità al collasso : Anni e anni di austerità in Greciahanno trascinato nel baratro la sanità di Atene, e non solo. Sull’allarmante situazione un recente report del Consiglio d’Europa che ha alzato il velo sulle condizioni economiche e sociali in cui versa ancora parte della popolazione nonostante la fine della troika. Povertà dilagante, scarso accesso all’assistenza sanitaria di base e all’educazione, riforme strutturali imposte e poco gradite. Queste sono soltanto ...

Sanità - il record del veterinario : dirigente col triplice conflitto di interessi. Ritorna dopo la rimozione : Raffaele Cantone in persona l’ha appena ribadito: “Per prevenire la corruzione in Sanità servono anticorpi al conflitto di interessi“. Segnali del virus che infetta il settore si rintracciano ovunque lungo lo Stivale, ma alcuni casi – per tenacia e resistenza – sopravvivono a ogni tentativo di cura. E’ il caso di una azienda sanitaria locale nel Lazio, dove un dirigente è stato rimosso dall’incarico per ...

Concorso psicologo a Mantova - biologo a Napoli - assistente sanitario Gorizia : Nella Gazzetta Ufficiale n°93 del 23 novembre scorso sono stati resi pubblici nuovi concorsi, per la professione di psicologo, biologo e assistente sanitario. I bandi e le selezioni pubbliche, con scadenza fissata fino al prossimo 23 dicembre verranno espletati, presso l'Azienda Socio Sanitaria di Mantova (psicologo); la Stazione Zoologia 'Anton Dohrn' di Napoli (biologo), e presso l'A.A.S. n. 2 Bassa Friulana - Isontina di Gorizia, per il ruolo ...

Scabbia - tubercolosi e Aids. Dai migranti bomba sanitaria : Oltre 14mila migranti irregolari sbarcati in Italia nel 2017 avevano la Scabbia, una malattia contagiosa della pelle provocata da un parassita. Dal 2015, gli anni di boom grazie alle Ong, gli infetti sono stati 43.787. Secondo l'ordinanza di sequestro di nave Aquarius della procura di Catania in un anno e mezzo l'organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf) ha portato in Italia 5088 migranti con malattie infettive per la ...

Napoli - nuova stesa nei vicoli del rione Sanità : la polizia trova 12 bossoli : nuova stesa al rione Sanità, dove ieri sera sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco in strada. La segnalazione è arrivata poco prima delle 21 alla centrale operativa della Questura di ...

Sanità - Coletto : attenzione agli antibiotici - la cura può essere peggiore del male : La resistenza agli antibiotici, sempre più assunti in eccesso e con troppa frequenza senza il controllo del medico, è causa decine di migliaia di morti l’anno solo in Europa, nell’ambito della quale l’Italia detiene il primato in negativo con circa un terzo del totale. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono infatti correlabili alla resistenza agli antibiotici circa 10.000 decessi sui circa 33.000 calcolati in Europa. E’ questa la ...

Venezuela : “Paese colpito da una devastante crisi sanitaria” : Il Venezuela sta attraversando una “devastante crisi sanitaria”: lo sostiene Human Rights Watch in un rapporto divulgato oggi. In base ai dati raccolti dall’ong internazionale, nel Paese sudamericano si registrano focolai di malattie come il morbillo e la difterite, un drastico aumento dei casi di malaria e tubercolosi e la quasi totale assenza di trattamento antiretrovirale per le persone affette da HIV. Il panorama – ...

Morso da un gatto muore nel giro di un giorno - è allerta sanitaria : anche graffi o leccate possono essere pericolosi : Viene Morso da un gatto e muore in 24 ore. E’ quanto successo ad un 58enne britannico al ritorno da un viaggio in Marocco. L’animale era probabilmente affetto da rabbia e appena dopo la vicenda il servizio sanitario del Regno Unito ha anche lanciato l’allarme sanitario. Le direttive sono chiare quanto allarmanti: “Chiunque sia stato Morso, graffiato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto un contatto ...

Sanità - Lazio : da domani la campagna Amoc “Io non rischio” sul colon retto : ”Partirà domani lunedì 12 novembre nel Lazio la campagna di sensibilizzazione di Amoc (Associazione malati oncologici colon-retto) per la prevenzione del tumore del colon-retto che rappresenta una delle principali cause di mortalità nei paesi occidentali. Lo slogan “Io non rischio” si rivolge alla popoLazione residente/domiciliata nella Regione Lazio con età compresa dai 50 ai 74 anni, affinché aderisca agli screening per ...

Il Consiglio d'Europa : "Picchi di Hiv - boom di disturbi mentali - Sanità pubblica sull'orlo del collasso. L'austerità in Grecia viola i diritti umani" : Il 4 luglio scorso il Commissario Ue Pierre Moscovici annunciava senza nascondere un leggero autocompiacimento: "Alla fine dei tre programmi di salvataggio la Grecia è di nuovo un Paese normale dell'Eurozona". Solo pochi giorni prima, il 29 giugno, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic aveva concluso la sua missione in Grecia. Tre giorni fa è stato diffuso il report del suo viaggio e il responso ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per bimba di 2 mesi in pericolo di vita : Una bambina di appena due mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nella tarda mattinata da Cagliari a Pisa, a bordo di un aereo Airbus 319 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di ...