Salvini sulla ruspa | giù la villa abusiva dei Casamonica

Salvini corona il suo "sogno" : sulla ruspa per abbattere la villa dei Casamonica : Dopo i primi sgomberi ai danni dei Casamonica, Matteo Salvini inforca la ruspa. "Avanti così, la pacchia è finita" aveva detto di mattina presto il ministro dell' interno. "Alle 11 mi occuperò dei Casamonica abbattendo una loro villa abusiva alla Romanina" su twitter si era espresso così facendo intendere che se ne sarebbe occupato in prima persona. Poi cominciano a spuntare le foto e il leader leghista a cavallo di ...

"La televisione ha ucciso Renzi - Salvini faccia attenzione". Giorgia Meloni sulla popolarità dell'ex alleato : "La televisione ha ucciso Renzi. Sbucava a ogni ora del giorno e della notte, poi gli italiani si sono stufati". Lo dice al Fatto quotidiano la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando della popolarità del vicepremier Matteo Salvini.Meloni respinge l'analisi secondo cui Fratelli d'Italia sarebbe un partito ormai superfluo, risucchiato dalla Lega: "La destra è viva e vegeta: i nostri valori sono la famiglia, la patria, ...

La mossa di Salvini : apertura all’Ue sulla manovra per isolare i Cinque Stelle : Fatta passare così sembra una bazzeccola: «2,2... 2,6... non è una questione di decimali, ma di serietà e concretezza». Ma quegli zero virgola, indicato il rapporto deficit Pil in una manovra di bilancio, non sono noccioline: rappresentano milioni di euro e soprattutto sono politicamente un segnale forte: Matteo Salvini ha appena aperto uno spiragl...

Salvini sulla manovra : "Il 2 - 4 è intoccabile? Nessuno si attacca ai decimali" : Il 2,4% del rapporto deficit Pil non è intoccabile. Questo è il messaggio che sembra mandare Salvini con le sue considerazioni sulla manovra. In un'intervista ad AdnKronos dice: "Penso Nessuno sia attaccato a quello, se c'è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6... non è problema di decimali, è un problema di serietà e concretezza".Le parole del ministro dell'Interno ...

Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira : 'Matteo Salvini - la luna di miele sta finendo' : 'E quando il mondo produttivo del Nord si accorgerà che i selfie di Salvini fanno aumentare i like ma fanno scendere i risparmi - riprende -, saranno i primi a rivoltarsi contro il ministro dell'...

Il monologo di Crozza sulla propaganda : “Spread alle stelle e Salvini posta i gattini. Avrà pensato : molti mici - molto onore” : Nel monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, come sempre al centro i principali fatti di attualità politica della settimana: “Ogni cosa si trasforma in propaganda. L’esempio classico c’è stato due giorni fa: avevamo lo spread a 320, l’asta di BTP era andata quasi deserta, l’Europa ci stava bastonando, in Kenya una nostra volontaria era appena stata rapita… e il nostro ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

Cosa ci fanno i gattini sulla pagina Facebook di Salvini? : Lunedì 19 novembre: Piazza Affari chiude la giornata a – 0,29% con il differenziale Btp-Bund arrivato a toccare 322 punti base, dopo un pomeriggio in cui il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è speso per rassicurare l’Eurogruppo sulle possibili ripercussioni della manovra economica italiana sui mercati e il resto d’Europa. Quella sera, il ministro degli Interni, nonché vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi : nuovi retroscena sulla cena che li ha riuniti : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme: tutti i retroscena della cena di gala che li ha fatti rincontrare Qualche giorno fa hanno fatto il giro del web le foto che ritraevano Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme ad una cena di gala. I due, come è già stato detto e scritto, […] L'articolo Matteo Salvini ed Elisa Isoardi: nuovi retroscena sulla cena che li ha riuniti proviene da Gossip e Tv.

Salvini : "Sulla manovra nessun passo indietro" : Sulla manovra "noi passi indietro non ne facciamo ". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Unomattina', all'indomani della bocciatura ricevuta da parte dell'...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"