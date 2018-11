Salvini | Ruspare la villa di un mafioso vale il ruolo di ministro

Abbattimento villa Casamonica - Salvini : “Ruspare la casa di di mafioso vale il ruolo di ministro” : ”Ruspare la villa di un mafioso è qualcosa per cui vale la pena fare il ministro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della conferenza sull’Abbattimento della villa confiscata ai casamonica in via Roccabernanda a Roma. A chi gli chiedeva se questa non fosse una spettacolarizzazione, Salvini ha risposto:”Questo è un bel segnale che arriva in tutta Italia, spero che le tv mandino ...