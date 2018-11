Salvini | Penso Di Maio abbia la coscienza a posto

Elezioni europee - Salvini potrebbe candidarsi alla guida della Commissione : “Ci penso” : Salvini non ha scartato l'ipotesi di una sua candidatura alle europee, come candidato populista alla presidenza della Commissione: "È vero, amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall'Italia. Maggio è ancora lontano".Continua a leggere

Europee - Salvini : “Io candidato populista a guidare la Commissione Ue? Ci penso” : “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall’Italia. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a La Repubblica sulla possibilità che sia lui il candidato populista alla presidenza della Commissione. Salvini parla mentre è in ...