Salvini | mi sono messaggiato con Gattuso

Le Province? Forse sono da reintrodurre dice Salvini : Roma, 26 nov., askanews, - Il ministro dell'interno Matteo Salvini vuole reintrodurre le province. Intervenendo dal palco di un evento di poste italiane 'Sindaci d'Italia' ha detto: 'Risolte le ...

Province - Salvini : “Così non sono né carne né pesce. Ragioniamo su reintroduzione” : “Bisogna avere il coraggio, la forza e la buona volontà di rivedere un impianto istituzionale che è monco, perché ora è ‘all’italiana”, ovvero “un ente che fa e non fa, non ha soldi per operare. Soprattutto – parlo delle Province– non ha avuto senso cancellarlo senza dare una soluzione”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo a un evento a Roma organizzato da Poste italiane. “Non ...

Minacce a Raggi e ai vigili - Salvini : 'L'odio da parte di questi signori sono medaglie al valore' : Solidarietà alla sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo il caso denunciato oggi da Il Messaggero. 'Solidarietà al corpo di Polizia locale di Roma Capitale e al sindaco Virginia Raggi. Le aggressioni, le ...

Salvini duro con Moscovici : 'Italiani non sono accattoni - gli pagano lo stipendio' : Lega e Movimento Cinque Stelle, nelle ultime settimane, hanno conosciuto anche momenti di tensione. Fasi in cui le divergenze d'opinione di due partiti fortemente eterogenei sono venuti a galla, dando adite a previsioni persino apocalittiche per il governo Conte. C'è però un fronte su cui la maggioranza continua ad essere fortemente unita ed è quello che porta alle frizioni con l'Europa che chiede neanche troppo velatamente di rivedere la ...

Moscovici tuona : “Non sono Babbo Natale - Salvini non condivido le sue idee” : Moscovici e Salvini una sfida aperta a suon di dichiarazioni “Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un’ironia che stride. Diamoci da fare perché c’è tanto lavoro, in questa situazione che nessuno ha voluto. Certo non noi. Il dialogo non è ...

Moscovici replica a Salvini : “Non sono Babbo Natale - per trattare serve rispetto e dignità” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha replicato alle invettive di Matteo Salvini: "Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari economici e finanziari e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità".Continua a leggere

Moscovici risponde a Salvini : "Non sono Babbo natale" : "L'opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati. Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un'ironia che stride". Così Pierre Moscovici, intervistato dal Corriere della Sera, risponde ...

