huffingtonpost

: Salvini corona il suo 'sogno': sulla ruspa per abbattere la villa dei Casamonica - HuffPostItalia : Salvini corona il suo 'sogno': sulla ruspa per abbattere la villa dei Casamonica - AnTiFaSciStA_AA : RT @RRivellini: A parte che bere un po’ meno farebbe bene anche a #Salvini ma possibile che quel #corona con quell’aria “ zozza” faccia sch… - teuta_59 : RT @RRivellini: A parte che bere un po’ meno farebbe bene anche a #Salvini ma possibile che quel #corona con quell’aria “ zozza” faccia sch… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Dopo i primi sgomberi ai danni dei, Matteoinforca la. "Avanti così, la pacchia è finita" aveva detto di mattina presto il ministro dell' interno. "Alle 11 mi occuperò deiabbattendo una loroabusiva alla Romanina" su twitter si era espresso così facendo intendere che se ne sarebbe occupato in prima persona. Poi cominciano a spuntare le foto e il leader leghista a cavallo di unamentre si prepara adlaabusiva. Aspettando, in settimana, il via libera definitivo al "Decreto Sicurezza e Immigrazione".Non è finita qui: alle 11 mi occuperò dei, abbattendo una loroabusiva alla Romanina e, in questa settimana, ci sarà finalmente il via libera definitivo al Decreto Sicurezza e Immigrazione. Avanti così, la pacchia è finita!— Matteo ...