SALVINI CHIEDE SCUSA A GATTUSO | LO STIMO Parlavo da tifoso | Rino

SALVINI : “Il governo chiede rispetto all’Europa. Ci lascino lavorare” : "Il governo chiede rispetto all'Europa. Dodici mesi di attenzione e sono convinto che l'Italia starà meglio. Non vogliamo litigare con nessuno, il nostro mandato è di andare a dialogare e a spiegare. Sono convinto che l'Europa ci lascerà lavorare", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini in campagna elettorale da Cagliari.Continua a leggere

SALVINI : "Chiederemo a Juncker stop sanzioni preventive" : "A Juncker spiegheremo che questa è una manovra economica che fa crescere il Paese, che crea lavoro, garantisce il diritto alla salute, allo studio e alla pensione. Gli chiederemo di rivederci tra un anno per verificare se erano giusti i conti degli italiani e del governo italiano o quelli della commissione europea". Così Matteo Salvini, a Villasimius (Cagliari) in visita a un immobile confiscato a un trafficante di droga, ha anticipato, pur ...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellioneInvieremo replica a Ue con i programmi" | Moscovici chiede "serietà" - SALVINI : "Basta" : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici: "No a trattative da mercanti di tappeti". Salvini: "Basta, pazienza finita".

Ue - SALVINI : Non può chiedermi di non toccare l. Fornero - la smonto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - SALVINI : “Nessun passo indietro - Ue non può chiedermi di confermare la legge Fornero” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che il governo non farà alcun passo indietro di fronte alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione europea. "Quello che l’Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero, io quella legge voglio smontarla", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Dl Sicurezza - gruppo deputati M5s scrive al capogruppo per chiedere di “discutere il testo”. Ma SALVINI : “Si approvi in fretta” : Un gruppo di deputati M5s ha inviato al capogruppo alla Camera Francesco D’Uva una richiesta di incontro e di chiarimento per “aprire un tavolo di discussione” sul decreto Sicurezza. A loro ha già risposto il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Va approvato, e in fretta, per il bene degli italiani”. Dopo il primo via libera ottenuto dal provvedimento al Senato e dopo che 5 senatori grillini hanno deciso di non ...

Lega - SALVINI : “La querela a Bossi per non fare estinguere il processo? Ho troppo a cui pensare. Chiederò agli avvocati” : “Io riesco a pensare a una o due cose alla volta. Chiederò agli avvocati cosa fare”. Matteo Salvini non risponde. Il leader della Lega ha undici giorni per presentare una querela nei confronti di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Se quella denuncia non dovesse arrivare, il processo d’appello al senatur e all’ex tesoriere si estinguerà nonostante le condanne in primo grado per appropriazione indebita. Salvini, dunque, ...

Rifiuti - SALVINI : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere per Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

Luigi Di Maio : 'Finché non mi chiede nulla per Silvio Berlusconi' - avvertimento a Matteo SALVINI : I retroscena su Luigi Di Maio lo descrivono come 'furioso' per l'incontro avvenuto a Roma tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Un caffè tra amici che, è il timore del leader del M5s , nascondere ...

Governo - Di Maio : 'Tutto bene finché SALVINI non chiede nulla per Berlusconi' : Per la linea di Governo, però, insiste: 'Vale il contratto: abbiamo scritto economia circolare, green economy, lì dentro c'è anche la graduale dismissione degli impianti di incenerimento'. © ...